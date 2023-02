Attendu aux Lakers, un pote de LeBron James tranche

La rédaction

Alors qu’on attendait énormément sa possible signature du côté des Lakers de Los Angeles, Kyrie Irving a finalement rejoint les Mavericks de Dallas. Cette destination est assez surprenante, dans la mesure où la franchise de Dallas n’était pas forcément annoncée comme favorite pour la signature du meneur All-Star. Néanmoins, Kyrie Irving constituera chez les Mavs, un duo de choc avec le génie slovène Luka Doncic.

C’est donc la fin d’un feuilleton qui aura énormément animé le marché des transferts en NBA. Kyrie Irving rejoint les Mavericks de Dallas, et évoluera dans une franchise très ambitieuse, dotée de grands joueurs dont notamment Luka Doncic. Ce duo de magnifiques manieurs de ballon sera forcément très suivi en NBA. La franchise de Dallas est actuellement classée 6ème de la conférence Ouest, et devrait vraisemblablement disputer les Play-Offs cette saison.

Kyrie Irving échangé contre deux joueurs

Alors qu’il avait effectué sa demande de transfert un peu plus tôt dans la semaine, Kyrie Irving aura donc vu son souhait de quitter les Nets de Brooklyn se réaliser. C’est le reporter pour The Athletic Shams Charania qui a annoncé cette information dans la soirée de dimanche. Le reporter révèle que Kyrie Irving a été envoyé aux Mavericks de Dallas, en échange de deux joueurs : Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, ainsi qu’un futur premier choix de draft, couplé de plusieurs choix de second tour.

NBA : LeBron James va «exploser ce record» https://t.co/4dd7B6T13Y pic.twitter.com/hBBaRYVfe5 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

D’autres mouvements à venir chez les Nets ?

Si les Nets de Brooklyn ont réussi à se débarrasser rapidement de Kyrie Irving, qui ne souhaitait plus évoluer pour la franchise New-Yorkaise, ces derniers semblent tout de même être perdants dans ce deal. Mais surtout, cette perte de Kyrie Irving a directement engendrée beaucoup de réactions des fans de NBA sur les réseaux sociaux. Ces derniers estiment qu’avec le départ du meneur, Kevin Durant, l’autre star des Nets, pourrait avoir lui aussi des envies de départ. Serait-on entrain de vivre un cauchemar du côté de Brooklyn ?