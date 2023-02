LeBron James explose tout en NBA !

Arnaud De Kanel

LeBron James est à 63 points de rentrer dans l'histoire de la NBA. La star des Lakers s'apprête à battre un nouveau record, celui du nombre de points inscrits en carrière. Le King va dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour détenir un record de plus, le tout pour sa 20ème saison en NBA.

Cette saison NBA est folle sur le plan statistique avec des performances hors-norme de Luka Doncic, Nikola Jokic ou encore Donovan Mitchell, elle va devenir historique. En effet, LeBron James va devenir dans les prochains jours le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue nord-américaine. Depuis 20 ans, le King affole tous les compteurs.

Only 63 points away… LeBron approaches the all-time scoring record 👑Choose @KingJames as your favorite player in the NBA App to follow the chase, see exclusive content and get real-time updates.📲 https://t.co/eLa0QQA3I5 pic.twitter.com/FJ0FrZzv7b — NBA (@NBA) February 3, 2023

Le King des records

LeBron James n'a pas le temps. En arrivant en NBA directement après le lycée, il a explosé des records de précocité. Plus jeune joueur à scorer 30 points dans un match, à être sélectionné dans une All-NBA Team, à marquer 1000 points en carrière, puis 2000, 3000, 4000… et ce jusqu’à 37 000. Mais ce n'est pas tout puisque LeBron James possède entre autres le record de passes pour un forward, de matches consécutifs à au moins 10 points, plus grand nombre de titres de joueur de la semaine, plus grand nombre de titres de Joueur du mois, le record de sélections dans une All-NBA Team (18, dont 13 en First Team), de titularisations au All-Star Game (18), de points en playoffs (7 631)et de victoires en playoffs (174). LeBron James est également le seul joueur de l’histoire dans le top 5 des points marqués et dans le top 10 des passes décisives et le seul joueur de l’histoire à cumuler au moins 9 000 rebonds et 9 000 passes. Le King se dirige donc vers un 40 000/10 000/10 000. Du jamais vu.

Le record de points marqués en approche

63. C'est le nombre de points qu'il manque à LeBron James pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Une performance qui fait exploser le prix des places pour les prochaines rencontres des Lakers. Certaines montent jusqu'à 1 300$. Cela fait 30 ans que ce record attend d'être battu et James va enfin le faire tomber.