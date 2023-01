En feu, il explose tout le monde en NBA

Pierrick Levallet

Auteur d'une nouvelle grande performance face aux New York Knicks ce samedi, Kyrie Irving a encore enregistré un match à plus de 30 points. Il s'agit de son sixième consécutif et constitue donc un nouveau record dans sa carrière. Mais avec cette prestation de haut rang, Kyrie irving s'est également installé un peu plus dans l'histoire des Brooklyn Nets.

En l’absence de Kevin Durant, blessé, Kyrie Irving est étincelant avec les Brooklyn Nets. Le meneur de jeu porte sa franchise à la perfection sur le plan offensif. Si les résultats ne sont pas forcément toujours au rendez-vous en raison de la fragilité défensive de la franchise, Uncle Drew fait tout de même tout son possible pour aider son équipe. Et ce samedi, cela lui a plutôt bien réussi. Auteur de 32 points, Kyrie Irving a été l’un des acteurs majeurs du succès des Brooklyn Nets face aux New York Knicks (122-115). Et le joueur de 30 ans a établi un nouveau record au sein de sa franchise.

NBA : Kyrie Irving met un énorme coup de pression https://t.co/bRVlCW8m3j pic.twitter.com/tsOR0PNsIR — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Nouveau record pour Kyrie Irving

Avec sa nouvelle performance de haut rang, Kyrie Irving reste en effet sur six matchs consécutifs à plus de 30 points. Cela constitue un nouveau record dans sa carrière, mais aussi chez les Brooklyn Nets. Avant Kyrie Irving, personne n’avait enchaîné autant de rencontres à plus de 30 points au sein de la franchise new-yorkaise. KAI a ainsi fait mieux que certaines des plus grandes légendes des Nets comme Jason Kidd, Vince Carter ou encore Julius Erving. Même Kevin Durant n’a jamais fait aussi bien que Kyrie Irving dans cette franchise.

60 points face au Magic en 2022

Et ce n’est pas la première fois que Kyrie Irving décroche un record chez les Brooklyn Nets. Lors de la victoire des siens face au Orlando Magic le 15 mars 2022 (108-150), le meneur de jeu américain avait inscrit un total de 60 points. Personne n’en avait jamais marqué autant dans un match de saison régulière avant lui. Aucun autre n’a d’ailleurs inscrit plus de points pour les Nets depuis. Déjà bien ancré dans l’histoire de la franchise new yorkaise, Kyrie Irving continue d’alourdir son héritage.