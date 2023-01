Le SMS de Stephen Curry qui a provoqué un énorme séisme en NBA

Hugo Chirossel

MVP 2014 et considéré comme un des meilleurs joueurs de la NBA, Kevin Durant avait quitté OKC en 2016 pour rejoindre les Warriors. Une arrivée qui avait fait énormément de bruit dans la ligue, Golden State restant à ce moment-là sur deux finales consécutives, dont une remportée en 2015. Stephen Curry est récemment revenu sur le SMS qu’il avait envoyé à Kevin Durant pour le convaincre de le rejoindre.

Avec Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green dans leurs rangs, les Warriors ont dominé la ligue pendant plusieurs années. Ensemble, ils ont remporté deux titres (2017, 2018), mais Golden State était déjà une excellente équipe, avant même que Kevin Durant ne rejoigne la franchise en 2016. En effet, Stephen Curry et ses coéquipiers restaient à ce moment-là sur deux finales consécutives, une remportée en 2015, et une perdue face aux Cavaliers de LeBron James en 2016.

Wembanyama choque l'Amérique https://t.co/nxZfyj5CHS pic.twitter.com/HCsqB9uxan — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Le SMS qui a tout changé

L’annonce de l’arrivée de Kevin Durant aux Warriors avait donc provoqué un énorme séisme en NBA. Dans son dernier podcast, Lead by Example , en compagnie de Stephen Curry, Bob Myers, manager général de Golden State, est revenu sur le SMS de son meneur qui a convaincu le MVP 2014 de les rejoindre. « Je n’oublierai jamais le SMS que tu as envoyé à Kevin Durant. À l’époque, je n’arrivais pas à croire l’authenticité de ce message, et les mots que tu as choisis. Même en te connaissant bien, je me suis dit “Wow”. Ce dont je me souviens, c’est que tu lui as dit : “Que je sois MVP ou que tu sois MVP, peu importe, si c’est toi je serai au premier rang à la cérémonie pour te féliciter” », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par TrashTalk .

« Je sais comment je peux évoluer aux côtés d’un joueur aussi fort que lui »