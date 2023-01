Stephen Curry lance un énorme appel du pied avant les JO 2024

Hugo Chirossel

Quatre fois champion NBA sous les couleurs des Warriors et deux fois champions du monde avec Team USA, il ne manque qu’une médaille aux Jeux olympiques pour Stephen Curry. Lors des JO de Tokyo, le meneur de Golden State avait préféré se préserver physiquement. En revanche, il pourrait bien être présent pour ceux de Paris prévues en 2024.

On pourrait bientôt voir le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA jouer en France. En effet, alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 auront lieu dans un an et demi, Stephen Curry aimerait bien y prendre part. Quatre fois champion NBA et double champion du monde avec Team USA, il ne manque qu’une médaille aux JO à son palmarès. Interrogé par Marc Stein, le meneur des Warriors a confié qu’il aimerait bien vivre cette expérience, lui qui est désormais âgé de 34 ans.

« Les Jeux olympiques sont différents »

« Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de pouvoir le faire. J’ai joué dans deux équipes championnes du monde et tous ceux qui les ont vécues n’hésitent jamais à dire à quel point les Jeux olympiques sont différents. Ils disent tous que ce n’est même pas proche en termes d’ambiance, d’atmosphère, de préparation, d’adrénaline et tout ça. Je ne sais pas quelles sont les chances, car on ne sait pas ce qui va se passer, mais j’aimerais bien vivre cette expérience un jour, c’est certain », a déclaré Stephen Curry, dans des propos relayés par Bleacher Report .

Il avait renoncé aux JO de Tokyo