NBA : Messi, Neymar… Quand Stephen Curry a interpellé les stars du football

Star incontestée de la NBA, Stephen Curry entre même dans la conversation des dix meilleurs joueurs de l’histoire. Au-delà de la balle orange, le Chef est un adepte de football. Lionel Messi, Neymar, Ousmane Dembélé : ils ont tous été interpellés par le meneur des Golden State Warriors.

Les années passent mais Stephen Curry traumatise toujours autant les défenses de NBA. Champion pour la quatrième fois de sa carrière l’été dernier, le Chef s’est dans le même temps adjugé son premier titre de MVP des Finales. Un palmarès long comme le bras qui lui vaut l’honneur d’être régulièrement cité parmi les dix meilleurs joueurs de l’histoire du basket. Une reconnaissance que Lionel Messi connaît dans un autre sport que Stephen Curry apprécie : le football.

« Messi a bon goût »

Visite à Barcelone pour le Clasico, coup d’envoi donné au Parc des Princes, Stephen Curry est un accroc du ballon rond. Alors forcément, le quadruple champion NBA fait ce qu’il peut pour rester en contact avec les stars du football. Après la signature de Lionel Messi au PSG, Stephen Curry lui avait envoyé un message. « A ce que je vois, Messi a bon goût. Bonne chance au PSG », avait lancé le numéro 30 des Golden State Warriors.

Neymar et Curry font bon mélange

Avec Neymar, Stephen Curry a même noué des liens d’amitié. Les deux s’étaient retrouvés lors d’une longue interview pour The Players Tribune . Neymar et Curry sont restés proches, en témoigne l’hommage que lui a rendu l’attaquant du PSG. Lors des dernières Finales NBA, la célébration « Night Night » de Stephen Curry a fait le tour du monde. Neymar l’avait repris lors du match contre Montpellier, ce qui n’a pas échappé au meneur des Warriors. « Je te vois Neymar, encore un ! », s’était réjoui Curry. Vendredi, lors du match du Brésil face à la Croatie à la Coupe du monde, le basketteur américain a une fois de plus interpellé Neymar qui avait ouvert le score. « Fait pour ce moment », a publié Steph Curry.

Made for the moment @neymarjr 🔥 — Stephen Curry (@StephenCurry30) December 9, 2022

Sa célébration est appréciée