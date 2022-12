NBA : Le seul entraîneur qui a «terrifié» Michael Jordan

Hugo Chirossel

Si aujourd’hui les débats autour du meilleur joueur de l’histoire de la NBA battent leur plein, ceux qui ont connu Michael Jordan prendront probablement son parti. His Airness était connu pour n’avoir peur de rien ni de personne, pourtant, quelqu'un a réussi à le terrifier, alors qu’il jouait encore à l’université de North Carolina : Dean Smith.

Pour beaucoup d’observateurs et d’anciens joueurs de la NBA, il n’y a pas de débat autour du GOAT. Si LeBron James peut désormais prétendre à ce titre honorifique, ceux qui ont assisté aux performances de Michael Jordan dès son arrivée dans la ligue en 1984 et par la suite dans les années 90 pencheront très certainement en sa faveur. Sous les ordres de Phil Jackson aux Chicago Bulls, His Airness a remporté six fois la NBA, dont deux Three-Peat (1991, 1992, 1993 et 1996, 1997, 1998). Mais avant de faire son arrivée dans la ligue, Michael Jordan a fait ses gammes du côté de l’université de North Carolina.

« Il te faisait réfléchir à ton jeu »

Là-bas, il était entraîné par Dean Smith, un « deuxième père » pour lui, mais également un mentor. « Coach Smith me mettait à l’épreuve mentalement. Je me souviens de ma première erreur à l’entraînement. J’étais ligne de fond et j’ai essayé de mettre un layup renversé. Il m’a crié : “Tu te crois où là ?! Tu penses que tu es de retour dans ton petit lycée ?! Non ! Tu es à l’université maintenant. Tu penses que c’était un bon tir ça ?” Tu ne peux pas dire “oui”. Il te faisait réfléchir à ton jeu, sans jamais insulter personne. Il m’a aidé à rester humble. Il m’a donné les compliments nécessaires quand j’en avais besoin », avait confié Michael Jordan à son sujet, dans des propos relayés par Parlons Basket .

« J’étais terrifié devant Coach Smith »