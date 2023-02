NBA : LeBron James vers les sommets, il reçoit un message très classe

La rédaction

Alors que LeBron James s’apprête à battre un record historique, ce dernier a reçu les félicitations d’une légende de la NBA. Et l’histoire est belle, puisque ce n’est d’autre que Kareem Abdul-Jabbar, détenteur du fameux record de points en carrière qui a tenu à saluer la performance de King James.

89 points. Voilà le minuscule écart qui sépare désormais LeBron James de Kareem Abdul-Jabbar, concernant les points marqués en carrière. Autant dire que le numéro 6 des Lakers de Los Angeles pourrait battre le record de 38 387 points d'Abdul-Jabbar, dès ce mois de février tant l’écart est désormais minime. Le recordman, désormais âgé de 75 ans, a d’ailleurs tenu à rendre un hommage chaleureux à celui qui devrait être son successeur.

LeBron sur le toit de la NBA

Alors que la relation entre LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar n’a pas toujours été au beau fixe, ce dernier a tout de même souhaité féliciter d’avance le King pour son futur record. Le geste est classe, et ressemble très fortement à une passation de pouvoir, tant ce record est l’un des plus énormes du sport moderne. Au micro de TNT , Kareem Abdul-Jabbar a déclaré : « Je porte le flambeau en tant que détenteur du record depuis 38 ans. Je suis excité et soulagé à l’idée de le transmettre à celui qui s’est montré à la hauteur de le recevoir. LeBron l’a mérité, et j’espère qu’il le portera encore plus longtemps que je l’ai fait » .

Des rumeurs dérangeantes