NBA : Il explose aux Lakers, LeBron James hallucine

Hugo Chirossel

Toujours dans la course pour accrocher les playoffs, les Lakers doivent faire sans LeBron James, blessé et dont le retour est espéré d’ici à la fin de la saison régulière. En attendant, la franchise de Los Angeles a obtenu une victoire importante face au Magic d’Orlando dans la nuit de dimanche à lundi (111-105), avec notamment 35 points d’Austin Reaves, pour le plus grand bonheur de LeBron James.

Cela fait maintenant presque un mois que l’on a plus vu LeBron James fouler les parquets de NBA. Touché au pied, aucune date n’a été fixée pour le moment pour le retour du King , mais les Lakers espèrent le récupérer d’ici à la fin de la saison régulière. Car les Angelinos , actuellement 10e de la conférence Ouest, sont en pleine course pour essayer d’accrocher les playoffs. Toutefois, ils ne s’en sortent pas si mal en son absence, puisqu’ils ont un bilan de six victoires pour cinq défaites.

35 points pour Austin Reaves

La dernière victoire en date des Lakers remonte à la nuit dernière, lors de la réception du Magic d’Orlando (111-105). Une rencontre au cours de laquelle un homme a particulièrement brillé : Austin Reaves. En sortie de banc, l’arrière âgé de 24 ans a été auteur de 35 points, son record en carrière, ainsi que 6 rebonds et 6 passes, à 9/14 aux tirs et 16/18 aux lancers francs. Une performance qui a particulièrement plu à LeBron James.

AR YOU A BAD MUTHA...SHUT YO MOUTH!!! You toooooo TOUGH!! 🔥🔥🔥🫡👑 — LeBron James (@KingJames) March 20, 2023

La réaction virale de LeBron James