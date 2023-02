NBA : LeBron James le veut, son rêve va être exaucé

Hugo Chirossel

LeBron James ne s’en est pas caché, il aurait voulu voir Kyrie Irving le rejoindre chez les Lakers. Le King aurait aimé reformer leur duo, qui avait mené les Cavaliers au titre en 2016. Le meneur âgé de 30 ans a finalement quitté les Nets pour rejoindre les Mavericks, mais les deux hommes pourraient tout de même finir par se retrouver à Los Angeles.

Encore une fois, la trade deadline a été très mouvementée en NBA. Notamment du côté des Nets, qui se sont séparés de leurs deux joueurs stars, Kevin Durant et Kyrie Irving. Ce dernier a été envoyé du côté de Dallas, où il évoluera avec Luka Doncic, mais il aurait également pu débarquer à Los Angeles. En effet, les Lakers étaient intéressés à l’idée de s’attacher ses services et LeBron James a même déclaré publiquement qu’il était « déçu » que Kyrie Irving ne l’ait finalement pas rejoint pas dans la Cité des Anges .

«Je fais partie de l’histoire» : Il réclame sa part du record de LeBron James https://t.co/ZJahuRDHTs pic.twitter.com/ldCIyQUOEx — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

«Je crois qu’Irving sera un Laker la saison prochaine»

S’il est désormais un joueur des Mavericks, la situation contractuelle de Kyrie Irving reste la même. Le meneur âgé de 30 ans sera libre à l’issue de la saison et pourrait très bien décider de ne pas rester à Dallas. D'après Joe Vardon, journaliste pour The Athletic , il y a d’ailleurs de fortes chances que Kyrie Irving rejoigne la franchise californienne dans quelques mois. « Je crois qu’Irving sera un Laker la saison prochaine. (…) Irving veut un contrat de quatre ou cinq ans, pour le maximum d’argent autorisé. Si lui et les Mavericks parviennent à un accord, il pourrait s’agir d’un contrat de cinq ans et 273 millions de dollars. Mais Irving a dit qu’il ne voulait pas s’engager dans des négociations maintenant », a-t-il indiqué.

Les Lakers vont revenir à la charge