«Je fais partie de l’histoire» : Il réclame sa part du record de LeBron James

La rédaction

Le moment incroyable qu'ont vécu les fans de NBA lors du record de LeBron James au nombre de points marqués fera date et traversera les décennies. Et comme à chaque grand évènement, une photo devient virale. Le shoot à 38.388 points de LeBron James en fait partie et est déjà connu par de nombreuses personnes. Un autre joueur figure sur ce shoot légendaire, le défenseur Kenrich Williams qui revendique sa présence dans l'histoire de la NBA.

La photo surprend d'abord par l'aisance de LeBron James lors de ce tir. Il semble si détaché que ça en a l'air facile. Puis on regarde dans le public avec tous ces smartphones qui filment le moment présent, syndrome de notre époque. On y aperçoit aussi le fondateur de Nike, Philip Knight, qui ressort de cette photo comme étant l'une des seules personnes présentes préférant enregistrer dans leur mémoire ce shoot historique plutôt que dans celles de leurs téléphones. Mais on oublie un peu Kenrich Williams, trop court lors de tir, qui préfère regarder ce moment d'histoire.

« Je ne veux pas être sur la photo »

Lorsque Kareem Abdul-Jabbar allait battre le record de points de Wilt Chamberlain le 5 avril 1985, l'un des joueurs qui allait devoir défendre sur lui, Mark Eaton, défenseur des Utah Jazz, ne voulait pas apparaître sur la photo. Lors d'une interview accordée au New York Times , il affirmait : « Je ne veux pas être sur la photo . »

This shot.(📸: Andrew D. Bernstein) pic.twitter.com/PUtdY9bTA1 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2023

« Je fais partie de l’histoire »