NBA : Événement historique, Kylian Mbappé et Rihanna marquent le coup

Hugo Chirossel

C’était attendu depuis un moment et c’est désormais fait : LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Le King a dépassé la barre des 38 387 points et s’est ainsi emparé du record que détenait Kareem Abdul-Jabbar depuis 1984. Un événement qui n’a pas manqué de faire réagir. De Kylian Mbappé à Joe Biden en passant par Rihanna, ils ont tous salué l’exploit réalisé par LeBron James.

LeBron James a réalisé ce que tout le monde pensait impossible. Dans la nuit de mardi à mercredi, le King est un peu plus entré dans l’histoire en s’offrant un des records les plus mythiques. En effet, LeBron James a dépassé les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Un événement qui s’est produit lors de la défaite des Lakers face à OKC (130-133). Depuis, les réactions pleuvent pour saluer l’incroyable exploit réalisé par le joueur désormais âgé de 39 ans.

20 seasons.1,410 games.38,388 points.One #ScoringKing pic.twitter.com/Z8gxCnBET5 — NBA (@NBA) February 8, 2023

Abdul-Jabbar félicite LeBron James

À commencer par Kareem Abdul-Jabbar lui-même, détrôné par LeBron James et qui était présent à la Crypto.com Arena. « Je pensais (que mon record) avait toutes les chances d'être battu. Il fallait juste qu'il y ait quelqu'un sur qui l'attaque se concentrerait en permanence. La carrière de LeBron est celle de quelqu'un qui prévoyait de dominer le jeu. Et c'est en cours depuis près de 20 ans maintenant. Vous devez lui donner du crédit pour la façon dont il a joué et pour la façon dont il a duré et dominé (le jeu) », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L’Équipe .

Mbappé salue « le plus grand »

Le record de LeBron James a dépassé les frontières de la NBA, même Kylian Mbappé a tenu à lui envoyer un message : « Le plus grand », a déclaré l’attaquant du PSG sur Instagram . Plusieurs joueurs comme Stephen Curry et Kevin Durant, ou bien d’anciennes stars, à l’image de Charles Barkley et Shaquille O’Neal, ont également félicité le King pour son exploit, dans une vidéo partagée par le Bleacher Report . On peut également y voir Rihanna, grande fan de NBA et de LeBron James, réagir à cet événement historique : « Je suis si reconnaissante d'être témoin de ce moment de l'histoire. Ce que je préfère dans le fait d'être une fan de LeBron James, c'est de te voir faire tes preuves encore et encore, contre toute attente et tout doute. Merci d'être notre représentant à tous, continuez à viser la grandeur et félicitations King James », a-t-elle déclaré.

Rihanna, Steph, Drake & more show love to LeBron for breaking the NBA scoring record 🙌 pic.twitter.com/kbp3wJhFqt — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2023

« Un des records les plus sacrés du sport »