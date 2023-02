NBA : L’incroyable malédiction qui frappe LeBron James

Hugo Chirossel

Dans la nuit de mardi à mercredi, LeBron James est un peu plus entré dans l’histoire en s’offrant le record de Kareem Abdul-Jabbar. Le joueur des Lakers est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, lors de la défaite de son équipe fasse à OKC (130-133). Il y a d’ailleurs une étrange constante dans la carrière du King. En effet, à chaque fois qu’il réalise un moment historique, LeBron James perd.

Avant le début de cette saison, tout le monde se demandait quand LeBron James allait s’offrir un des records les plus mythiques de la NBA. Il n’y avait plus de doute quant au fait que le King allait dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. C’est désormais chose faite, puisque LeBron James a battu les 38 387 points de l’ancienne star des Bucks et des Lakers dans la nuit de mardi à mercredi.

Les Lakers battus malgré son record

Un moment qui restera dans les annales de la NBA et la défaite des Lakers face à OKC (130-133) lors de cette rencontre n’aura pas gâché la fête. C’est d’ailleurs presque logique que les Angelinos se soient inclinés. En effet, lorsque que l’on s’attarde sur la carrière de LeBron James, on se rend compte qu’à chaque fois que le King marque l’histoire, ses équipes perdent. Cela avait déjà été le cas en mars 2019, lorsqu’il avait dépassé les 32 292 points en carrière de Michael Jordan, pour devenir le quatrième meilleur marqueur de l’histoire. Les Lakers s’étaient alors inclinés face aux Nuggets (115-99).

Quand LeBron James marque l’histoire, il perd

Quelques mois plus tard, cela s’est une nouvelle fois vérifié quand LeBron James est passé devant Kobe Bryant dans ce même classement, puisqu’il avait été battu par les Sixers (108-91). L’année passée à la même période, l’ancien joueur des Cavaliers avait déjà dépassé Kareem Abdul-Jabbar, mais cette fois-ci au classement des meilleurs marqueurs saison régulière et playoffs compris, et encore une fois les Lakers s’étaient inclinés (117-115 contre les Warriors). En mars 2022, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à totaliser au moins 10 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes en carrière, lors d’une lourde défaite face aux Suns (111-140). Enfin, cette constante s’était une nouvelle fois vérifiée lorsque qu’il s’est emparé de la deuxième position au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire en saison régulière, devant Karl Malone. Les Lakers avaient alors été battus par les Wizards (127-119).