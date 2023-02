NBA : Après Kyrie Irving, une autre star claque la porte des Nets

Alors que les équipes NBA ont jusqu’à ce jeudi 9 février pour effectuer leurs derniers transferts, ça bouge chez les Nets. Ces derniers jours, Brooklyn a dû faire face à la demande de trade de Kyrie Irving, finalement envoyé du côté de Dallas. Après le départ de son meneur, la franchise new-yorkaise a décidé de repartir sur de nouvelles bases et c’est maintenant Kevin Durant qui va s’en aller.

Les Nets ne s’attendaient sûrement pas à cela. Après un début de saison compliqué, Brooklyn avait réussi à redresser la barre, jusqu’à atteindre les premières places du classement de la conférence Est. Mais en quelques jours, tout a basculé. Alors que l’on pensait qu’il allait prolonger son contrat, Kyrie Irving a finalement réclamé son trade. Le meneur âgé de 30 a été envoyé du côté de Dallas, en échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un futur premier tour de draft, ainsi que plusieurs seconds tours.

Ce départ semble avoir poussé la direction des Nets à repartir sur des nouvelles bases. Car après Kyrie Irving, c’est Kevin Durant qui va désormais s’en aller. En effet, d’après les informations d’Adrian Wojnarowski, le MVP 2014 va rejoindre les Phoenix Suns. En échange, Brooklyn va recevoir Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder et quatre premiers tours de draft non protégés. Un véritable coup de tonnerre en NBA, les Nets ont donc perdu leurs deux meilleurs joueurs en l’espace de seulement quelques jours.

The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four first-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren, sources tell ESPN. Durant wanted move and new owner Mat Ishbia pushed to get deal done tonight. https://t.co/fqFUMIDllo