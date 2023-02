LeBron James n’a pas tenu sa promesse

Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, LeBron James est un peu plus entré dans l'histoire de la NBA. Auteur de 38 points face au Oklahoma City Thunder, le King est devenu le meilleur marqueur de la ligue américaine. Le joueur de 38 ans s'est laissé submerger par l'émotion après son exploit, alors qu'il avait promis qu'il allait rester stoïque.

La nuit de ce mardi à ce mercredi restera à jamais gravée dans la mémoire de LeBron James. Si les Los Angeles Lakers se sont inclinés face au Oklahoma City Thunder (130-133), le King est entré un peu plus dans l’histoire de la NBA. Auteur de 38 points, le joueur de 38 ans a détrôné Kareem Abdul-Jabbar et est devenu le meilleur marqueur de tous les temps dans la ligue américaine. Devant les caméras, LeBron James a essayé de retenir ses larmes.

«Ce moment-là est l'un de ceux où j'ai un peu pleuré»

Mais face à la presse, LeBron James a avoué avoir été submergé par les émotions suite à son exploit. « Je peux probablement compter sur les doigts de la main le nombre de fois où j'ai pleuré en 20 ans, que ce soit de bonheur ou dans la défaite. Ce moment-là est l'un de ceux où j'ai un peu pleuré. C'était des larmes ‘Je n'arrive pas à croire ce qui se passe’ » a expliqué la star des Los Angeles Lakers dans des propos rapportés par Basket Session .

Finalement, il a pleuré. 🤣#nba #okc #thunder #lakers #lebron #kebetu #senegal pic.twitter.com/MqNtEhj98m — Ballon Orange Djoloff (@BallonDjoloff) February 8, 2023

LeBron James ne voulait pas pleurer