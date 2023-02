«Il est dans son prime depuis 20 ans» : Une star de NBA se lâche sur LeBron James

Hugo Chirossel

Déjà considéré comme un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, LeBron James a encore un peu plus écrit sa légende en s’offrant le record de Kareem Abdul-Jabbar. Nikola Jokic, double MVP en titre, s’est exprimé sur l’exploit réalisé par le King. Il estime d’ailleurs que personne ne pourra égaler ce qu’il a fait.

Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, LeBron James est un peu plus entré dans l’histoire de la NBA. La star des Lakers a dépassé les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. Difficile de savoir si un joueur sera capable d’égaler ce qu’a réalisé le King , d’autant plus qu’il risque de placer la barre encore plus haut. Si les résultats des Lakers sont décevants cette saison, LeBron James continue d’enchaîner les performances de haut niveau, à 38 ans.

NBA : «C’est entièrement de ma faute», une légende fait son mea culpa sur LeBron James https://t.co/Kf0QzoJk0T pic.twitter.com/xaPDvfgfD0 — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

«Personne dans un avenir proche ne fera ce qu'il a fait»

Pour Nikola Jokic la réponse est toute trouvée : personne, dans un futur proche, ne réussira à égaler ce qu’a accompli LeBron James. Le Serbe jouait d’ailleurs en même temps que les Lakers, face aux Timberwolves (victoire 146-112), lorsqu’il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar. Interrogé à ce sujet après la rencontre, le double MVP en titre des Nuggets a eu des mots très élogieux envers l’ancien joueur des Cavaliers.

« C’est quelqu'un que vous pouvez admirer »