NBA : «C’est entièrement de ma faute», une légende fait son mea culpa sur LeBron James

Hugo Chirossel

Alors que LeBron James a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, la relation entre les deux hommes a souvent suscité de nombreuses questions. Interrogé à ce sujet au mois d’octobre dernier, le King avait même eu des mots plutôt durs sur ses rapports avec l’ancienne star des Bucks et des Lakers. Ce dernier s’est récemment exprimé là-dessus et assume l’entière responsabilité de leur relation presque inexistante.

« Je ne pense rien de lui. Et il n’y a aucune relation entre nous . » Alors qu’il ne s’était pas encore emparé de son record de meilleur marqueur de l’histoire, LeBron James avait lâché ses vérités sur sa relation avec Kareem Abdul-Jabbar au mois d’octobre dernier. Un sujet sur lequel est revenu longuement la légende de la NBA dans une chronique publiée sur son blog. « Pourquoi LeBron et moi n’avons aucune relation ? », s’est ainsi demandé Kareem Abdul-Jabbar, avant d’apporter des éléments de réponse.

NBA : L’incroyable malédiction qui frappe LeBron James https://t.co/3XvVsx3gkZ pic.twitter.com/l5XIM75jOg — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Il a raison et je m’en veux pour ça »

« La relation entre LeBron et Kobe a toujours été riche de sens et touchante pour les fans, moi y compris. LeBron a dit que nous n’avions aucune relation. Il a raison et je m’en veux pour ça. Pas pour ce que j’ai fait, mais peut-être pour ne pas avoir fait plus d’efforts pour aller vers lui. De par ma nature, je n’ai jamais été du genre à tendre la main (comme les médias se sont toujours empressés de le souligner). Je suis calme, timide et tellement casanier que l’on pourrait croire que je suis agoraphobe. J’aime lire, regarder la télévision, écouter du jazz. C’est à peu près tout. Au cours des 15 dernières années, j’ai moins cherché à nouer de nouvelles relations qu’à entretenir mes anciennes amitiés avec des gens comme Magic, Michael Cooper, Jerry West, etc », a-t-il déclaré.

« C’est entièrement ma faute »