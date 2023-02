LeBron James brise un record en NBA, il a «un peu pleuré»

Pierrick Levallet

Face au Oklahoma City Thunder, LeBron James est entré un peu plus dans l'histoire de la NBA. La star de 38 ans est devenu le meilleur marqueur de tous les temps au sein de la ligue américaine dans la nuit de ce mardi à ce mercredi. La star des Lakers a alors avoué avoir été submergé par l'émotion après avoir réalisé cet exploit.

Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, LeBron James a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Avec ses 38 points inscrits face au Oklahoma City Thunder, le King est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. La star de 38 ans a enfin battu le record détenu par Kareem Abdul-Jabbar et entre un peu plus dans la légende de la ligue. Une énorme émotion l’a d’ailleurs traversé après avoir réalisé cet exploit.

NBA : Michael Jordan, LeBron James… Il met fin au débat du GOAT https://t.co/DVjk9rt6Tj pic.twitter.com/nVXtFOEnDH — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

«Je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir ce sentiment à nouveau»

« Tous les soirs, j'écris sur ma chaussure 'L'homme dans l'arène' de Theodore Roosevelt. Ce soir, j'ai vraiment eu l'impression d'être assis au sommet de l'arène quand ce tir est entré, avec le rugissement de la foule. Je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir ce sentiment à nouveau, sauf sur un tir gagnant lors des Finales NBA » a expliqué LeBron James face à la presse, dans des propos rapportés par Basket Session .

«C'était des larmes ‘Je n'arrive pas à croire ce qui se passe’»