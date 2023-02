«T'as rien d'un gangster» : Une star de NBA se fait sérieusement recadrer

La rédaction

Pour la deuxième fois de sa jeune carrière en NBA, Ja Morant fait partie de l'équipe des All Stars. Et ses excellentes performances cette saison font de lui un candidat potentiel au titre de MVP de la saison. Mais ce sont pourtant ses écarts extrasportifs qui font plus parler de lui depuis quelques semaines, et une figure des médias traitant de la NBA a sorti la sulfateuse.

Cela fait quelques semaines maintenant que l'image de Ja Morant est écorchée par ses déboires extrasportifs. Un adolescent l'a en effet attaqué en justice car selon lui, Ja Morant l'aurait agressé physiquement. Récemment il a été accusé d'avoir intimider les joueurs des Pacers avec une arme à feu, chose qu'il nie clairement. Mais toutes ces choses suffisent à renverser l'opinion publique de la NBA sur lui.

« Frérot, t’es pas un caïd ! »

Shannon Sharpe, ancienne star de NFL aujourd'hui consultant NBA sur Fox Sports , s'est est violemment pris à Ja Morant, meneur des Grizzlies, fustigeant son attitude : « J’aimerais que Ja prenne conscience qu’il n’est pas un thug. Ja est un très bon joueur de basket, qui a tout fait pour sortir sa famille de ce genre d’environnement. Mais pour je ne sais quelle raison, il continue de s’entourer de ce type de personnes. Frérot, t’es pas un caïd ! Ce n’est pas ta vie ! Des gens dans cette situation-là donneraient tout pour être à ta place ! »

