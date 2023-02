NBA : L'arme secrète de LeBron James est connue

La rédaction

Alors qu’il est sur le point de battre le record du plus grand nombre de points inscrits dans une carrière NBA, LeBron James reçoit de nombreux hommages ces derniers temps. Beaucoup d’anciens et de joueurs actuels, saluent la carrière (pas encore terminée) de King James, qui reste une source d’inspiration pour les jeunes pousses arrivant en NBA. Son ancien partenaire aux Cavaliers de Cleveland Iman Shumpert en a, lui aussi, profité pour révéler les secrets de LeBron James.

Quelle carrière aura eu LeBron James ! Si cette dernière semble loin d’être terminée pour le joueur de 38 ans, personne n’est éternel, et le King devra bientôt tirer sa révérence. Mais depuis quelques semaines, les yeux du monde entier sont rivés sur chacune de ses performances, lui qui va très prochainement dépasser le record de points en carrière détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Un dernier baroud d’honneur pour LeBron ? Son coéquipier chez les Cavaliers Iman Shumpert révèle quant à lui, la grande force qui fait de LeBron James, un roi de ce sport.

«LeBron possède un super-pouvoir»

Ancien coéquipier de LeBron James, Iman Shumpert déclare : « Bron a une caractéristique très particulière, c’est comme s’il avait besoin de partager son savoir sur le basket-ball avec les autres. C’est peut-être son plus grand super-pouvoir, sa capacité de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. On parle de quelqu’un qui connaît le cahier de jeu, qui sait où tout le monde doit se situer sur le terrain. Il y a eu des matchs où on avait un gars en face en feu, mais il disait « je le laisse shooter comme ça parce que dans le corner gauche, il ne tourne qu’à 26% contre 46% en général » .

Iman Shumpert complexait devant LeBron James