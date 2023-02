LeBron James détrône une légende, la NBA hallucine

Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, LeBron James est entré un peu plus dans l'histoire de la NBA. Le joueur de 38 ans est devenu le meilleur marqueur all-time, détrônant ainsi Kareem Abdul-Jabbar. Le reste de la NBA n'a pas manqué de rendre hommage à la star des Los Angeles Lakers après cet exploit retentissant.

Face au Oklahoma City Thunder, LeBron James a écrit l’histoire. Malgré la défaite des Los Angeles Lakers (130-133), le King est devenu le meilleur scorer de la NBA grâce à ses 38 points inscrits dans la nuit de ce mardi à ce mercredi. LeBron James a ainsi détrôné Kareem Abdul-Jabbar, qui détenait ce record depuis presque 40 ans. Le reste de la NBA n’a pas raté une miette de cet exploit.

«Tu es le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, félicitations»

« C’est un record qui a tenu presque 40 ans. Beaucoup de gens pensaient que ce record ne serait jamais battu. LeBron, tu es le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, félicitations » a ainsi lâché le patron de la NBA Adam Silver dans des propos rapportés par Basket USA . Kareem Abdul-Jabbar y est aussi allé de son petit mot pour féliciter LeBron James après la rencontre. « La carrière de LeBron est celle d’un joueur qui était programmé pour dominer ce sport. Il le fait depuis vingt ans maintenant. Il faut lui rendre hommage pour la façon avec laquelle il a joué, duré et dominé. Il a cette essence indéfinissable qu’on appelle le leadership » a lancé la légende des Los Angeles Lakers.

AD a LeBron : “J’aimerais te faire savoir que je t’aime mon frère ❤️” CE DUO JE LES AIME pic.twitter.com/k8AEii1vKo — UNIBROW CLAN FR 🇫🇷 (@UNIBROWCLAN) February 8, 2023

Curry, Davis... La NBA se met à genou devant LeBron James