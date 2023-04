Une star NBA plombée par LeBron James ? Il dénonce

Hugo Chirossel

Alors que la fin de la saison régulière se rapproche, la course pour le titre de MVP bat son plein. Si Nikola Jokic, double tenant du titre, et Joel Embiid font office de favoris, Jrue Holiday estime que son coéquipier, Giannis Antetokounmpo, est trop souvent exclu de la discussion. Pour l’arrière des Bucks, le Grec est victime de « l’effet LeBron ».

Considéré comme un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, joueur de l’histoire de la NBA, LeBron James n’a été élu « que » quatre fois MVP de la saison régulière (2009, 2010, 2012, 2013). En 20 ans de carrière et avec un niveau de performance toujours aussi élevé, c’est finalement assez peu. Selon Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo, qui a remporté cette distinction en 2019 et 2020, est victime du même phénomène.

« Ce qu’on pourrait appeler l’effet LeBron »

« Il a déjà été trop souvent nommé MVP. Il domine la ligue depuis trop longtemps, et je pense que les gens se lassent. C’est en quelque sorte ce qu’on pourrait appeler l’effet LeBron », a déclaré Jrue Holiday, dans des propos relayés par ESPN . Giannis Antetokounmpo a des statistiques impressionnantes cette saison (31,1 points, 11,8 rebonds et 5,6 passes) et les Bucks sont premiers de la conférence Est, avec le meilleur bilan de la NBA. Pourtant, ce sont Nikola Jokic et Joel Embiid qui font office de favoris dans la course au titre de MVP.

« Giannis fait croire lui aussi que les choses qu’il fait sont faciles »

« LeBron a dominé pendant tellement d’années que les gens trouvent ça normal maintenant, alors que ça ne l’est pas. Giannis fait croire lui aussi que les choses qu’il fait sont faciles à faire. Sur les deux premières saisons où il a été élu MVP, tout le monde était là : “Wow, personne ne peut faire ça”. Mais c’est toujours le cas de nos jours. Il est dans la meilleure équipe, non pas simplement à l’Est, mais de la ligue », a ajouté Jrue Holiday. Interrogé à ce sujet par Vincent Goodwill de Yahoo Sports il y a quelques jours, Giannis Antetokounmpo avait confié ne pas trop se préoccuper de cela.

« Ma priorité, c’est de m’améliorer, d’aider mon équipe à remporter un titre »