NBA : Nick Nurse, la fin d’une grande aventure aux Raptors

Florian Barré

Après cinq saisons NBA passées aux Raptors de Toronto, Nick Nurse a fait ses valises. Cette année, le technicien n’a pas réussi à emmener la franchise canadienne en playoffs, échouant en barrages contre les Bulls. Pour cette raison, le Champion NBA 2019 peut désormais viser une nouvelle aventure s’il le souhaite, quand les Raptors cherchent un nouveau coach.

Vendredi dernier, les dirigeants des Raptors ont annoncé le congédiement de Nick Nurse après cinq saisons NBA à la tête de l’équipe. Toronto a été incapable de se faire une place en postseason en terminant au neuvième rang de la conférence Est avec un bilan de 41-41 et en se faisant éliminer en play-in face aux Bulls de Chicago. Par ailleurs, la franchise s’est exprimée quant à cette décision radicale : « La décision de procéder à un tel changement n’est jamais facile ni prise à la légère, surtout lorsqu’il s’agit d’une personne qui a été partie intégrante des réalisations les plus historiques de cette concession et qui a été un leader constant dans certaines des périodes les plus difficiles de notre équipe. » a déclaré Masai Ujiri, président des Raptors.

Nick Nurse, une légende de Toronto ?

D’après l’insider Adrian Wojnarowski, Ujiri et Nurse se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis la fin de saison régulière afin de discuter d’un avenir différent. S’il a été si difficile pour les Raptors de remercier son entraîneur, c’est parce que Nick Nurse a mené la franchise sur les toits de la NBA en 2019, pour la première fois de son histoire. À cette époque, le technicien connaissait déjà très bien la ville de Toronto puisqu’il s’était joint à l’organisation des Raptors en 2013 dans un rôle d’entraîneur-adjoint. C’est en 2018, un an avant le fameux sacre, qu’il est devenu le neuvième entraîneur-chef de la franchise. Coach de l’année 2020 avec un bilan de 53 victoires pour 19 défaites, Nurse a marqué la NBA de son empreinte. En cinq campagnes à Toronto, il affiche d’ailleurs le meilleur pourcentage d’efficacité dans l’histoire des Raptors (227-163).

Quelle suite pour Nurse et les Raptors ?

Toujours selon les informations d’Adrian Wojnarowski, la franchise canadienne avait fait d’Ime Udoka sa priorité. De son côté, Nick Nurse - candidat crédible pour pourvoir un poste vacant de coach NBA - aurait pu intéresser Houston. Pas de chance, c’est finalement Udoka, qui a emmené Boston en Finale NBA la saison passée, qui rejoint les Rockets. Les chassés-croisés commencent à peine et les prochaines semaines nous donneront plus de certitudes quant à l’avenir de Nurse et des Raptors. Pour rappel, Nick Nurse s’occupe dans le même temps de l’équipe nationale du Canada depuis juin 2019 et ce jusqu’en 2024, aux Jeux olympiques à Paris.