Candidat au trophée George Mikan, récompensant le joueur ayant le plus progressé cette saison, Mikal Bridges n’a pas réussi à créer l’exploit avec les Nets contre les 76ers, au premier tour des playoffs NBA. Arrivé des Suns à Brooklyn à la trade deadline, l’ailier a découvert le statut de franchise player ces dernières semaines. Un poids trop lourd à porter pour le moment ?

Les Nets de Brooklyn n’auront pas réussi à prendre ne serait-ce qu’un seul match contre les 76ers de Joël Embiid au premier tour des playoffs NBA. La franchise de Jacque Vaughn avait pourtant de l’ambition après les très bonnes dernières semaines de saison régulière. Depuis le départ du duo Kyrie Irving - Kevin Durant et l’arrivée de Spencer Dinwiddie et Mikal Bridges, les Nets vont mieux notamment grâce à la très bonne adaptation de l’ancien joueur des Suns.

Bridges s’en veut, « c’est de ma faute »

En effet, Mikal Bridges a vécu une progression fulgurante en passant d’un simple lieutenant de Devin Booker et Chris Paul à un franchise player. Le joueur de 26 ans tournait à 17.2 points de moyenne dans son ancienne franchise pour 26.1 aujourd’hui à Brooklyn. De quoi être dans le débat pour le trophée MIP (remporté par Lauri Markkanen cette nuit). Pour autant, les performances en saison régulière n’ont que peu à voir avec celles en playoffs et Bridges l’a bien compris. L’ailier a même confié être le responsable du sweep des Nets : « J’ai l’impression que lors des derniers matchs, j’ai laissé tomber mon équipe, a-t-il lâché. Je déteste ne pas pouvoir gagner un match pour eux. Ça me fait mal alors que j’essaie, mais c’est comme ça. Je l’assume et je réalise que tout ce que je peux faire, c’est m’améliorer. C’est le plus important pour moi. J’aime mes gars à mort et je leur ai dit : ‘C’est de ma faute, je suis désolé de ne pas avoir pu faire gagner quelques matchs' ».

Petit coup de fatigue pour Bridges ?

Si Mikal Bridges a la certitude d’être le principal fautif c’est parce qu’il a beaucoup shooté pour peu de réussite finalement. Sur les trois derniers matchs contre Philadelphie, il a certes tourné à 20.3 points de moyenne, mais à 36% de réussite au tir (21/59). Un pourcentage bien trop faible pour celui qui côtoie régulièrement les 50%. Par ailleurs, Bridges n’a pas souhaité se servir de la fatigue comme une excuse alors que l’on pourrait légitimement s’interroger sur son état de fraîcheur. En effet, entre les Suns et les Nets, il a joué 83 matchs, soit plus que l’intégralité des rencontres d’une franchise sur l’ensemble d’une saison régulière. L’ailier est aussi le joueur qui a disputé le plus de minutes (2 963) cette saison en NBA et celui qui a le plus parcouru de distance (360 kilomètres) sur les terrains.