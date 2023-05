NBA : L’association Kawhi Leonard - Paul George a-t-elle un avenir ?

Florian Barré

Il n’y aura pas eu de surprises entre les Suns et les Clippers. La franchise de Kevin Durant, Chris Paul et Devin Booker n’a fait qu’une bouchée de celle de Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook. Comme trop souvent, les blessures ont gâché la fête à Los Angeles puisque tel un aimant, The Klaw a rejoint PG13 à l’infirmerie au terme du Game 3. Mais alors… que faire de ces deux-là ?

L’élimination prématurée mais prévisible des Los Angeles Clippers face aux Suns (4-1), au premier tour des playoffs NBA, produit comme un goût amer chez les fans et dirigeants de la franchise. En perdant Kawhi Leonard au cours de la série en plus de Paul George lui aussi blessé à un genou, les Clippers ont rapidement perdu tout espoir d’éliminer les Phoenix Suns. Et puis ce n’est pas comme si c’était la première fois que ça arrivait. Sur les trois dernières saisons, aucun des deux joueurs n’a disputé plus de 57 matchs en saison régulière. Pire encore, ils se sont blessés à tour de rôle aux pires moments, laissant à chaque fois les Clippers sans leurs généraux.

C’est tous les ans la même histoire à L.A.

En 2020-2021, la franchise de Lawrence Frank vivait sa première finale de conférence. Un moment historique pour les Clippers, qui a rapidement tourné au vinaigre avec l’absence de Kawhi Leonard, blessé en fin de série contre le Jazz. L’année suivante, The Klaw rate toute la saison quand Paul George est testé positif au Covid juste avant le match de play-in contre la Nouvelle-Orléans. Résultat, défaite face aux Pelicans et fin de saison. Fin mars 2023 désormais, PG13 fait une mauvaise chute face à Oklahoma City, l’éloignant des parquets pour quelques semaines. Assez pour rater la série entière contre les Suns. Leonard, exceptionnel sur les trois premiers rendez-vous contre Phoenix, est quant à lui victime d’une déchirure du ménisque seulement deux ans après la rupture d’un ligament du même genou droit. Il rejoint alors son acolyte sur le banc, laissant Russell Westbrook livré à lui-même pour faire le jeu de la franchise.

Les Clippers refusent de changer de cap

Mais finalement, la déception a rapidement laissé place à l’espoir du côté du président des Clippers, qui assure ne pas vouloir reconstruire de bases plus saines : « Quand on a récupéré Paul et Kawhi, ce n'était pas pour 1 ou 2 ans, ce n'était pas 3 ou 4 ans. Chaque année, quand vous avez ces gars-là, ils vous donnent une chance. Et donc il s'agit d'entourer ces gars pour continuer à améliorer vos chances. Kawhi augmente votre plafond, poursuit Lawrence Frank. Quand on regarde les anciens champions NBA, on remarque qu'ils avaient un joueur Top 5, et Kawhi a montré que lorsqu'il est en bonne santé, il peut être le meilleur joueur du monde. Paul a été 8 fois All-Star. On va donc continuer à construire autour de ces gars-là et à chercher tous les moyens de nous améliorer autour d'eux. Ce sont de grands joueurs, d'excellents partenaires et on veut les garder aux Clippers pour longtemps » a avoué le président de la franchise de Los Angeles, qui croit encore au titre derrière son duo de stars.

Une association jusqu’en 2025 au moins ?

Difficile donc d’imaginer un trade durant l’intersaison pour l’un des deux protégés de Lawrence Frank. Par ailleurs, chacun d’eux a encore deux ans de contrat dont une année en player option. Les Clippers sont dans une impasse. La meilleure solution étant de conserver ce binôme jusqu’au bout, histoire de ne rien regretter. Il ne reste plus qu’à espérer que le duo George - Leonard soit utilisable sur une saison complète.