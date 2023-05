NBA : Comme au Jazz, ça a coincé chez les Cavs pour Donovan Mitchell...

Florian Barré

Comme l’an passé à Utah, Donovan Mitchell a affiché ses limites dès le premier tour des playoffs NBA. L’arrière des Cavaliers vient pourtant de réaliser la meilleure régulière de sa carrière pour sa première saison à Cleveland. Mais face aux Knicks de Jalen Brunson, l’ancien joueur du Jazz a été plus discret qu’à son habitude, confirmant les doutes qui pouvaient planer sur lui.

Nombreux sont les observateurs qui se demandaient si Donovan Mitchell allait réussir à faire passer un cap aux Cavaliers dès sa première saison dans la franchise, chose qu’il n’avait pas réussi à faire avec Utah. L’espoir était clairement de mise au vu de la régulière des Cavs, 4e à l’Est. L’arrière All-Star lui, a tourné à 28.3 points de moyenne avec une pointe à 71 points face aux Bulls. Pourtant, il aura fallu seulement 5 matchs aux Knicks pour se défaire de la franchise de J.B. Bickerstaff.

Bis repetita, Mitchell échoue au premier tour des PO

Si l’on met de côté les 38 points du Game 1, Donovan Mitchell a été étouffé par la défense de New York, multipliant les mauvais choix en attaque. Lors des quatre derniers matches, il n'a affiché que 19.5 points de moyenne à 42 % de réussite au shoot avec 4.3 ballons perdus de moyenne. Spida avait déjà été décevant en 2022 avec le Jazz face aux Dallas Mavericks de Jalen Brunson (encore) et n’a pas manqué de le rappeler au sortir du Game 5 face aux Knicks : « Moi, ça me touche car je n’ai pas été le joueur que j’étais censé être depuis deux ans en playoffs. C’est ça qui me blesse. Mes coéquipiers, mes coachs, tout le monde a confiance en moi et je n’ai pas répondu présent. Je dois ça à ce groupe. Je vais porter ça tout l’été. » a lâché l’arrière de 26 ans. Légitimement, on peut se demander si Mitchell a les épaules assez larges pour être le leader d'une franchise qui vise à remporter un titre NBA. Le joueur lui-même semble d'ailleurs commencer à en douter.

Donovan Mitchell, « c’est de ma faute »