Lakers, Warriors… D’où provient le nom des 15 franchises NBA de l’Ouest ?

Florian Barré

La NBA regorge d’histoires et les premières sont nées en même temps que les franchises elles-mêmes. Souvent le fruit de votes locaux, les différentes équipes de la ligue ont chacune un nom avec une signification singulière. Les connaissez-vous ? Tour d’horizon sur l’origine des franchises de l’Ouest.

1. Les Clippers de Los Angeles

Nommée « Buffalo Braves » au départ, la franchise décide de s’installer à San Diego en 1978. Elle est alors renommée et devient les « San Diego Clippers » pour rappeler un type de bateau populaire au 19e siècle. Le fortuné Donald Sterling rachète la franchise en 1981, puis rapatrie les Clippers à Los Angeles trois ans plus tard.

2. Les Lakers de Los Angeles

Il nous est difficile de dissocier les Lakers à la ville de Los Angeles, et pourtant la franchise trouve ses origines du côté du Michigan en 1946, où elle fût nommée « Detroit Gems ». Elle déménagea la saison suivante du côté de Minneapolis. Les dirigeants souhaitaient alors donner un nom à consonance locale. Ils décidèrent de s’appeler les « Lakers », ce qui signifie « les habitants du lac » en anglais. Ce nom fait référence à l’état du Minnesota, qui était surnommé « The Land of 10,000 Lakes ». Lors de sa relocalisation en 1960 du côté de Los Angeles, les dirigeants garderont le nom de « Lakers » pour honorer son passé glorieux à Minneapolis avec 5 titres remportés.

NBA : « Surhumain », cette star se lâche totalement sur Wembanyama https://t.co/dflpjAA8JR pic.twitter.com/hZsnQh6t0U — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

3. Les Suns de Phoenix

Le nom « Suns » a été choisi à la suite d’un concours public accompagnant la création de la franchise en 1968. Jerry Colangelo, le premier General Manager de l’équipe, le préféra à certains autres noms comme « Scorpions », « Rattlers » ou encore « Thunderbirds ». Le concours, très populaire, enregistra près de 28 000 soumissions. « Dudes », « White Wing Doves », « Sun Lovers » ou encore « Poobahs » comptèrent parmi les propositions les plus extravagantes.

4. Les Nuggets de Denver

Grande région minière, le Colorado héberge la franchise des « Rockets de Denver » qui évolue en ABA jusqu’en 1974. C’est alors que Denver rejoint la NBA et décide de changer de surnom pour fêter cela. Un concours est organisé et les votants se tournent vers les Nuggets, ou les pépites (d’or), très recherchées par les mineurs emblématiques de la Ruée vers l’Or des années 1850-60.

5. Mavericks de Dallas

Du côté de la franchise texane, le choix du nom n’a rien d’historique. En effet, le propriétaire de l’époque Donald Carter, choisira le nom de Mavericks après un avoir organisé un concours public. Ce nom sera retenu parmi les noms suivants : « Wranglers » et « Expess ». Le nom de Mavericks fait référence à la série du même nom diffusé durant les années 50 et 60. Elle racontait les aventures de joueurs de Poker qui sillonnaient le Far West.

6. Le Thunder d’Oklahoma City

Après plus de 40 ans d’existence à Seattle en tant que SuperSonics, la franchise déménagea en 2008 à Oklahoma City. Le nom des Sonics avait été choisi suite à un concours en référence à la société Boeing fortement implantée dans la région de Seattle. Après sa relocalisation, la franchise prit le nom du Thunder à la suite d’un vote public. « Renegades », « Twisters » et « Barons » étaient également dans la course mais ne sont pas parvenus à s’imposer dans le cœur de fans.

7. Les Grizzlies de Memphis

En 1994, la ville canadienne de Vancouver obtient le droit de créer sa franchise. Le surnom de « Mounties » est proposé, mais le public et la police locale s’y opposent. Les dirigeants de Vancouver s’attellent au choix d’une autre appellation et se tournent vers les Grizzlies plutôt que vers les « Ravens ». Lors de la délocalisation à Memphis en 2001, le surnom est conservé. L’entreprise FedEx avait pourtant proposé 100 millions de $ à Memphis pour renommer l’équipe « Express », mais la NBA s’y est interposée.

8. Les Timberwolves de Minnesota

La franchise fût créée en 1989 à Minnesota. Les dirigeants ont soumis le nom de l’équipe à un vote public. C’est tout d’abord le nom de « Blizzards » qui est retenu, mais les dirigeants estiment que ce nom ne représente pas assez l’état du Minnesota. C’est finalement « Timberwolves » qui est choisi aux dépens de « Polars ». Ce nom fait référence à l’omniprésence de l’espèce animale dans la région.

9. Warriors de Golden State

Fondée en 1946 à Philadelphie la franchise prend le nom des Warriors en hommage à l’ancienne équipe de basketball de la ville. La franchise est renommée les San Francisco Warriors à son arrivée en 1962 à Frisco. En 1971, lorsqu’elle s’établit à Oakland, l’équipe opte pour le nom des Golden State Warriors, en référence au surnom populaire de la Californie, plus fédérateur pour les dirigeants. L’équipe conserve son nom lors de son retour à San Francisco en 2019.

10. Les Trail Blazers de Portland

La franchise est créée à Portland dans l’Oregon en 1970. Au cours d’un contest, le surnom de « Pionniers » est mis en avant mais l’université Lewis & Clark l’utilise déjà. Alors les dirigeants se tournent vers les Trail Blazers, c’est-à-dire ceux qui ouvrent la voie aux autres, les pionniers d’une population. Les journaux locaux se demandaient d’ailleurs comment le surnom allait pouvoir tenir sur les logos et les affiches. C’est pourquoi on utilise plus communément le seul « Blazers » pour qualifier les joueurs de Portland.

11. Le Jazz d’Utah

Il est difficile de voir la référence musicale à la culture mormone bien présente dans l’état d’Utah. C’est bien simple, le nom « Jazz » a été instauré à la création de la franchise en 1974 du côté de New Orleans. Le nom fût soumis à un vote public lui aussi et tiendra la corde parmi différents noms tous en relation avec le monde de la musique, principale spécialité en Louisiane. Lors du déménagement de la franchise à Salt Lake City, les dirigeants décideront de conserver ce nom.

12. Les Rockets d’Houston

La ville texane accueillant un centre de la NASA, le lien entre le nom « Rockets » et Houston semble assez évident. Pourtant l’origine de ce choix se trouve en réalité du côté de la Californie. La franchise fut créée en 1967 à San Diego. « Rockets », qui est choisi à la suite d’un concours public, fait référence au surnom de la ville californienne « City in motion » et à l’industrie aérospatiale qui y est présente. Lorsque la franchise déménage à Houston en 1971, le nom qui colle parfaitement à l’identité de la cité texane, est conservé.

NBA : San Antonio, Portland ou Indiana… Quelle est la franchise idéale pour Victor Wembanyama ? https://t.co/qgZIdBIod5 pic.twitter.com/uVO4RZJH09 — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

13. Les Kings de Sacramento

Dès 1945, la franchise a toujours tourné autour de la royauté . A l’époque les Rochester Royals sont fondés pour intégrer la NBL puis le surnom est conservé lors du déménagement à Cincinnati en 1957. Le surnom actuel des Kings est plébiscité par les votants d’un « name-the-team » contest en 1972. La franchise vient de s’établir à Kansas City, mais décide de s’installer en Californie au début de la saison 1985. Ainsi, la franchise devient les Kings de Sacramento.

14. Les Spurs de San Antonio

La franchise vit le jour en 1967 sous le nom de « Dallas Chaparrals ». En 1973, les Chaparrals furent relocalisés à San Antonio suite à leur rachat par un groupe d’investisseurs texans. Un concours public fut organisé. Si le choix se porta initialement sur « Aztecs », la décision finale s’arrêta sur les « Spurs ». « Aztecs » n’étant pas considéré comme suffisamment original. Coïncidence ou pas, l’un des principaux investisseurs de la franchise est né dans la petite ville texane de Spur.

15. Les Pelicans de La Nouvelle-Orléans

Nommée Hornets en 2002, lors de sa création, la franchise gardera ce nom durant une décennie avant de le changer, après l’arrivée du nouveau propriétaire Tom Benson. Ce dernier souhaitait donner un nom plus en adéquation avec la culture de la ville. Les premières options furent « Krewe » qui désigne la confrérie qui organise un défilé lors des mardis gras. Ensuite il y a eu « Brass » qui représente les instruments à cuivre très répandu dans la ville du Cajun. C’est finalement le nom de « Pelicans » qui raflera la mise, en effet la Louisiane est un état important dans la reproduction de ces volatiles.