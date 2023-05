NBA : Une grosse accusation tombe, LeBron James répond cash

Hugo Chirossel

Après le match 4 de la série opposant les Warriors et les Lakers, Steve Kerr avait critiqué LeBron James et ses coéquipiers. D’après l’entraîneur de Golden State, les Angelinos ont simulé à plusieurs reprises afin d’obtenir des coups de sifflet en leur faveur. À la fin du match 5 qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, le King a répondu à ses propos.

Dos au mur dans leur série face aux Lakers, les Warriors se sont donnés un peu d’air dans la nuit de mercredi à jeudi. Mené 3-1 avant cette rencontre, Golden State s’est imposé à domicile (121-106) et se rendra donc à Los Angeles dans la nuit de vendredi à samedi, pour le sixième match entre les deux équipes.

Steve Kerr accuse les Lakers de flopping

Après le match 4 qui a eu lieu lundi dernier, Steve Kerr avait regretté les nombreux coups de sifflet en faveur des Lakers. « Les Lakers sont une équipe avec beaucoup de roublardise. Ils savent comment obtenir des coups de sifflet. J'ai trouvé qu'il avait fait des flops et qu'ils avaient été récompensés pour ça... Je vais revoir le match pour confirmer ça, peut-être que je me trompe », a déclaré l’entraîneur des Warriors en conférence de presse. Des propos qui n’ont pas vraiment plu à LeBron James.

«Cela ne fait pas partie de notre jeu»