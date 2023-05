NBA : Cette star veut détrôner Michael Jordan, la folle annonce

Benjamin Labrousse

Franchise player des Timberwolves du Minnesota, Anthony Edwards sait qu’il lui reste beaucoup à apprendre. À seulement 21 ans, l’arrière possède un énorme potentiel, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Ant-Man » possède des ambitions énormes, jusqu’à atteindre un jour le niveau de Michael Jordan ? Lui veut y croire.

« Il m’a dit qu’il voulait être le meilleur arrière de l’histoire ! Je lui ai dit : « Tu sais qu’il y a un gars qui s’appelle Michael Jordan ? » Il m’a répondu : « Je sais, je dois le rattraper » . Voilà ce que déclarait récemment Chris Hines, responsable du développement des Wolves du Minnesota dans les colonnes de Star Tribune . Anthony Edwards, alors tout juste sélectionné en tant que numéro 1 de la draft 2020, ne cachait pas ses ambitions.

« Bien sûr que je cible MJ », affirme Anthony Edwards

Interrogé sur cette fameuse déclaration, l’arrière des Wolves confirme : « Bien sûr que je cible MJ ! Ce sera difficile, mais je le cible . J’ai beaucoup donné… Je sais ce que je dois travailler. Je sais dans quel domaine je dois m’améliorer, et je veux juste être dans la meilleure forme possible. Ma saison a été bonne, mais elle aurait pu être meilleure. Je veux être en meilleure forme que tous les autres joueurs de la ligue. Le basket viendra tout seul. C’est comme une seconde nature pour moi. Je veux juste être dans la meilleure forme possible » , affirme Anthony Edwards dans des propos relayés par Basket USA .

Anthony Edwards annonce du lourd pour la saison prochaine