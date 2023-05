NBA - Draft : Les plus grosses surprises de l’histoire de la Loterie

Florian Barré

Ce mardi aura lieu la 38e Loterie NBA de l’histoire. Un moment que les franchises les moins performantes de la saison attendent impatiemment. En France, on a aussi les yeux rivés sur notre montre, puisque Victor Wembanyama devrait fort logiquement hériter de la team qui bénéficiera du premier choix. Si trois équipes sortent du lot avec 14% de chance de tirer le first pick, on n’est pour autant pas à l’abri d’une surprise. Retour sur les plus gros coups de théâtre de la Loterie.

Elle précède la Draft NBA tous les ans… La Loterie 2023 c’est ce mardi et pour la première fois de l’histoire, c’est un français qui est au centre de toutes les attentions. Victor Wembanyama connaîtra donc dans quelques heures la franchise qui lui fera faire ses premiers pas en NBA. Ainsi, les trois formations aux plus mauvais rapports victoires/défaites possèdent 14% d'hériter du premier choix et donc du tricolore de 2,21m. En l'occurrence, il s'agit de Detroit, Houston et San Antonio. Sauf qu’avec un peu de malchance, tout peut basculer. Qui sait… La Nouvelle-Orléans et ses 0,5% de chance de tirer le premier choix pourrait acquérir Wembanyama si le destin le décidait.

NBA : La carrière de Ja Morant est-elle en danger ? https://t.co/qERJmpat36 pic.twitter.com/4YW6Myqap3 — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Les 3 franchises les plus vernies lors d'une Loterie

En 1993, avec un ratio de 41 victoires pour 41 défaites, le Magic d’Orlando possédait le 11e pire bilan de la NBA. Un an après avoir drafté en première position le célèbre Shaquille O’Neal, la franchise floridienne remettait le couvert avec seulement 1,52% de chance d’obtenir le first pick. Une véritable sensation qui a permis au Magic de récupérer Chris Webber (échangé contre « Penny » Hardaway) lors de la Draft. En 2008, les Bulls n’avaient que 1,70% de chance de décrocher le premier choix. Avec un ratio de 33-49, la 9e pire équipe de la ligue cette année-là a pu s’offrir Derrick Rose. Exactement le même scénario en 2014. 33 victoires, 49 défaites et les Cavaliers pointent à la 9e place des pires franchises de la saison. C’est aussi avec 1,70% de chance que les Cavs ont acquis l’actuel lieutenant de Stephen Curry aux Warriors, Andrew Wiggins (envoyé à Minnesota en échange de Kevin Love dans la foulée).

Les 5 franchises qui n’espèrent pas grand-chose cette année

À l’approche de la Draft NBA 2023, 14 franchises ont une chance d’obtenir le pick one synonyme de Victor Wembanyama. Parmi elles, cinq ont 3% de chance ou moins de récupérer l’intérieur de 19 ans. Les Pelicans (0.5%), les Raptors (1%), le Thunder (1.7%), les Bulls (1.8%) et les Mavericks (3%). Depuis sa création en 1985, la Loterie n’a jamais vu Oklahoma City ou Dallas obtenir le pick one contrairement aux trois autres équipes. Orlando, franchise la plus chanceuse avec Philadelphie et Cleveland (4 first pick depuis la création de la Loterie), a quant à elle 9% de chance d’acquérir Wembanyama avec le 6e pire bilan de la NBA cette saison.