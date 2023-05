«La plus attendue de l’histoire», Wembanyama affole la NBA

Hugo Chirossel

Si la Draft NBA 2023 aura lieu le 22 juin prochain, on devrait connaître la future équipe de Victor Wembanyama dans la nuit de mardi à mercredi. En effet, cette nuit se tiendra la loterie, ce qui déterminera quelle franchise aura le premier choix de la prochaine draft. D’après Adrian Wojnarowski, l’engouement que suscite le phénomène français est sans précédent en NBA.

« C'est une année avec beaucoup de bonnes nouvelles pour moi. Je veux d'abord remercier toutes les personnes qui ont fait partie de cette épopée, mes coachs, ma famille. Et je suis très excité d'annoncer que je vais m'inscrire à la draft 2023 . » Il y a quelques jours dans l’émission NBA Today d’ ESPN , Victor Wembanyama a officialisé son inscription à la Draft NBA 2023. Après une dernière saison effectuée dans le championnat de France sous les couleurs des Metropolitans 92, le Français âgé de 19 ans va faire le grand saut vers la NBA la saison prochaine.

« Il n'y a jamais eu un prospect aussi attendu que Victor Wembanyama »

Dans la nuit de mardi à mercredi, on devrait d’ailleurs connaître l’identité de la future équipe de Victor Wembanyama. En effet, si la draft se tiendra le 22 juin prochain, les choix seront attribués cette nuit par tirage au sort lors de la loterie. Il ne fait aucun doute que la franchise qui héritera du choix numéro un sélectionnera le phénomène français. L’engouement que suscite Victor Wembanyama est sans précédent. Pour Adrian Wojnarowski, journaliste chez ESPN et spécialiste de la NBA, seuls LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar avaient créé autant d’attente.

« Victor sera l'un des meilleurs joueurs de la Ligue d'ici deux à trois ans »