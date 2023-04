Wembanyama débarque en NBA, il va écrire l’histoire !

Arnaud De Kanel

Ce n'était plus un secret pour personne mais ça a désormais été officialisé par le principal intéressé : Victor Wembanyama se présentera à la Draft 2023. L'intérieur des Mets de Boulogne-Levallois est promis à la première place de cette dernière et il pourrait donc réaliser ce qu'aucun autre tricolore n'était parvenu à faire avant lui.

Les espoirs du basket français reposent sur les épaules de Victor Wembanyama. Présenté par certains comme le futur plus grand joueur de la NBA, le géant tricolore est attendu de pied ferme dans la ligue nord-américaine. La hype Wemby est totale aux USA et elle a pris une autre tournure vendredi puisqu'il a enfin officialisé son inscription à la Draft. « C'est une année avec beaucoup de bonnes nouvelles pour moi. Je veux d'abord remercier toutes les personnes qui ont fait partie de cette épopée, mes coachs, ma famille. Et je suis très excité d'annoncer que je vais m'inscrire à la draft 2023 », a expliqué l'intérieur des Mets dans l'émission NBA Today sur ESPN . Il s'apprête à écrire la page la plus historique du basket français en NBA.

Très très très gros coup de @FirstTeam101 @ErwanAbautret 🔽🔽Sa parole est rare, à découvrir d’urgence https://t.co/cvW6c33BwJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 17, 2023

Wembanyama va rejoindre le club des draftés

Victor Wembanyama va donc devenir, sauf cataclysme, le 44ème basketteur français de l'histoire à être drafté. Promis à un avenir plus que radieux, il devrait connaitre une meilleure carrière que onze de ses prédécesseurs. En effet, depuis 1960, soit la date du premier tricolore drafté en NBA, à savoir Jean-Claude Lefebvre en 64e position par les Minneapolis Lakers, dix autres basketteurs ont été recrutés dans la prestigieuse ligue fermée sans y disputer la moindre minute. Alain Digbeu (1997, 50e, Atlanta Hawks), Frédéric Weis (1999, 15e, New York Knicks), Paccelis Morlende (2003, 50e, Philadelphie Sixers), Livio Jean-Charles (2013, 28e, San Antonio Spurs), Louis Labeyrie (2014, 57e, Indiana Pacers), David Michineau (2016, 39e, New Orleans Pelicans), Isaïa Cordinier (2016, 44e, Atlanta Hawks), Mathias Lessort (2017, 50e, Philadelphie Sixers), Alpha Kaba (2017, 60e, Atlanta Hawks) et Juhann Begarin (2021, 45e, Boston Celtics) sont les malheureux figurants de cette liste.



Au rang des draftés français qui ont eu l'occasion de fouler les parquets américains, Victor Wembanyama va rejoindre des noms prestigieux comme Tony Parker (2001, 28e, San Antonio Spurs), Joakim Noah (2007, 9e, Chicago Bulls), Rudy Gobert (2013, 27e, Denver Nuggets), Evan Fournier (2012, 20e, Denver Nuggets), Boris Diaw (2003, 21e, Atlanta Hawks), Nando de Colo (2009, 53e, San Antonio Spurs) ou encore Nicolas Batum (2008, 25e, Houston Rockets). Les deux derniers français draftés sont Moussa Diabaté (2022, 43e, Los Angeles Clippers) et Ousmane Dieng (2022, 11e, Oklahoma City Thunder). Malgré tout ces noms, aucun n'a été first pick. Wembanyama pourrait quant à lui bien le devenir.

Wembanyama numéro 1 ?