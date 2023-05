NBA : Avant la Draft, ils balancent cash sur LeBron James

Florian Barré

Alors que la Draft NBA approche à grands pas, de nouveaux rookies prennent la parole face aux médias. Interrogés sur leur source de motivation dans la ligue, ces derniers n’ont souvent qu’un nom en tête : celui de LeBron James. Vingt ans après son arrivée en NBA, la star des Lakers est toujours au sommet et dispute même une nouvelle finale de conférence en ce moment face aux Nuggets de Denver.

Au-delà de Victor Wembanyama dont on parle beaucoup ces derniers jours, d’autres jeunes prospects vont rejoindre la NBA la saison prochaine. Chacun d’entre eux sera fixé sur son avenir le 22 juin prochain durant la Draft annuelle. La plupart de ces joueurs n’ont d’ailleurs jamais connu la ligue sans LeBron James, lui qui a joué son premier match le 29 octobre 2003. Le plus choquant, c’est que 20 ans après, à 38 ans, le King reste toujours un candidat sérieux à un titre NBA avec les Lakers.

« Je pense pouvoir atteindre ce niveau »

Pour tenir physiquement durant deux décennies et éviter les grosses blessures, LeBron James a pris méticuleusement soin de son corps. Un travail qui émerveille les futurs rookies. « Je veux prendre soin de mon corps et je pense que c’est la chose la plus importante que LeBron ait faite. Il s’est fait un nom en-dehors des parquets. On sait tous quel joueur dominant LeBron est, mais humainement, il est très puissant. Je me reconnais beaucoup en lui. Je pense pouvoir atteindre ce niveau de grandeur. » a lâché Scoot Henderson, pressenti comme le futur numéro deux de la Draft derrière Wembanyama.

Un autre concurrent de Wembanyama se lâche sur LeBron