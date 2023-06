NBA : Un énorme trade est à l’étude

Florian Barré

La saison NBA est terminée. Les premières rumeurs agitent déjà l’offseason qui approche à grands pas. Les Lakers, les Suns, les Warriors, les Blazers ou encore le Heat sont largement concernés ces derniers jours. Cette fois-ci, c’est du côté du Nord-est des États-Unis qu’un trade se prépare et il concerne Zach LaVine et les Bulls de Chicago.

Ce n’est pas un secret, les Bulls vont connaître de gros changements cet été en NBA. La franchise de l’Illinois pourrait se séparer de plusieurs de ses stars afin de repartir dans une nouvelle direction, plus saine. Nikola Vucevic, DeMar DeRozan mais aussi Zach LaVine pourraient quitter Chicago et enclencher ainsi une grande reconstruction. Selon le journaliste Jake Fisher de Yahoo Sports , les Bulls étudieraient actuellement les offres pour leur arrière All-Star.



NBA : Grosse annonce pour Wembanyama et les Spurs https://t.co/EREimmYOjC pic.twitter.com/aJoobgua9o — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Les Bulls ne veulent plus de LaVine ?

Zach LaVine est sous contrat jusqu’en 2026-27 avec une player option à pratiquement 49 millions de dollars pour sa dernière saison. Il est le joueur qui coûte le plus aux Bulls - devant DeRozan, Vucevic et Lonzo Ball - et son départ pourrait libérer une certaine masse salariale. De surcroît, l’arrière a eu du mal à revenir pleinement de son opération du genou l’été dernier. Depuis, il a malgré tout réglé la mire pour conclure 2022-23 à 24.8 points en moyenne et 48.5% aux tirs en 77 matchs disputés. Réputé pour être un défenseur moyen, LaVine a besoin de toutes ses facultés au scoring pour être efficace sur le parquet et cela commence par une santé irréprochable. Chose dont doute la franchise de l’Illinois.

Du changement, mais pas tout de suite

Toujours selon Fisher, les appels du front office de Chicago viseraient plus à étudier de potentielles offres qu’à monter un trade imminent. La franchise aimerait surtout prendre conscience de la contrepartie qu’elle peut obtenir si elle laisse filer le 13e de la Draft 2014, lucide sur le fait que l’équipe se trouve dans une impasse après une campagne qui s’est terminée à seulement 40 victoires et une 10e place à l’Est. En somme, rien n’urge du côté des Bulls. Ces derniers prennent seulement la température auprès des différents dirigeants de la NBA. Du moins, pour l’instant…