NBA : LeBron James a menti, l’énorme supercherie dévoilée

Thomas Bourseau

LeBron « King » James pourrait ne pas se retirer en tant que roi. En effet, corrigé par Nikola Jokic et les Denver Nuggets en finales de conférence, James a teasé une éventuelle retraite. Une supercherie bien huilée d’après des proches et des acteurs de la NBA afin d’éviter de s’étendre sur le sweep en question.

LeBron James est constamment au top et ce, depuis le début de sa carrière en NBA en 2003. Régulièrement concerné par les finales NBA, James a quelques échecs à son actif malgré ses quatre bagues de champion NBA. En effet, en 2007 face aux San Antonio Spurs et en 2018 face aux Golden State Warriors, LeBron James et ses Cleveland Cavaliers ont été « sweep », à savoir balayés en finales NBA sans remporter le moindre match : 4-0. Et alors que King James se battait avec Anthony Davis pour rafler leur deuxième titre NBA ensemble chez les Los Angeles Lakers après le sacre de 2020 dans la bulle d’Orlando face au Miami Heat, la franchise californienne s’est faite corrigée par les Denver Nuggets de Nikola Jokic (4-0) en finales de conférence ouest.

Fatigué, LeBron James tease une retraite

Lors du dernier match des Finales de conférence, LeBron James a tout de même inscrit 40 points, pour 10 passes décisives et 9 rebonds. Une ligne de statistique remarquable, mais qui n’a pas empêché LeBron James de faire une annonce fracassante. Alors qu’il soufflera sa 39ème bougie le 30 décembre prochain, King James a fait passer le message suivant. « Pour la suite du basket, j'ai beaucoup de choses à penser » . ESPN l’avait alors relancé en lui demandant à quoi cela faisait-il allusion. « Si je veux continuer à jouer. Je dois y réfléchir ».

Proche de LeBron James, Dwyane Wade n’y croit absolument pas

Mais que faut-il tirer de cette annonce choc de LeBron James ? D’après Dwyane Wade, ancien coéquipier au Miami Heat et aux Cleveland Cavaliers, pas grand-chose comme il l’a assuré lors du podcast Club Shay Shay et dans des propos rapportés par Basketsession . « On parle bien d'un gars qui a compilé 40-10-9 sur son dernier match ? Je voulais juste être certain de parler du même mec. Je n'y crois pas du tout. C'est simplement un moment juste après le match. C'est toujours compliqué ».



Pour finir, LeBron James n’a pas dupé Dwayne Wade avec sa communication . « Je l'ai vu et je me suis dit : 'non, je n'y crois pas'. Pourquoi ? Car c'est la fin de la saison et ils lui posent la question sur le moment. Mais quand il va prendre du recul, en étant à Mexico ou dans le sud de la France sur son yacht pour l'été, il va se dire : 'ok, le Roi est de retour ».

PSG : Incroyable, Mbappé est comparé à LeBron James https://t.co/dMu5fiUv2F pic.twitter.com/kYC0ClKyLW — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Une retraite ? Bronny et Bryce ? Patrick Beverley démonte les rumeurs : «Il aime simplement le ballon»

Figure forte des Los Angeles Clippers pendant quatre saisons, Patrick Beverley a rejoint l’ennemi territorial des Lakers en 2022 et a donc pu partager le parquet de la Crypto Arena avec LeBron James. Que ce soit en tant qu’adversaire ou coéquipier, Beverley côtoie King James depuis un moment et ne croit pas non plus à la tendance. « Non, je ne pense pas qu'il va prendre sa retraite ».



Pour Beverley, James ne raccrochera pas pour une raison simple qui ne concerne pas ses enfants. « Il est aussi à la recherche de quelque chose. Je ne pense même pas qu'il s'agisse de jouer avec Bronny James, je pense simplement qu'il aime le ballon... C'est un vrai hooper ».

Charles Barkley dénonce, LeBron James a voulu camoufler le sweep

Balayé une nouvelle fois en Play-Offs, LeBron James s’est montré fatigué en conférence de presse dans la foulée. Et sa déclaration choc est simplement due à son échec cuisant. C’est du moins l’avis de Charles Barkley, Hall of Famer, qui s’est livré à ce sujet sur The Dan Patrick Show . « Oui, oui, oui, oui, oui ! Parce qu'il savait que ces imbéciles d'ESPN allaient en parler ! Ils en parlent encore ! En fait, j'ai éteint ma télévision le lendemain parce que les deux premiers blocs étaient consacrés à LeBron au lieu de parler de ce que les Denver Nuggets avaient accompli ».



Pour celui qui est surnommé Chuck , King James avait tout calculé. « Je pense qu'il l'a fait intentionnellement. Il n'y a aucune chance qu'il prenne sa retraite. LeBron est un bon gars et il a tout ce qu'il faut. J'ai été déçu qu'il ait privé les Nuggets de leur éclat ».

Ancien lieutenant de LeBron James, Danny Green confirme

Que ce soit aux Cleveland Cavaliers ou aux Los Angeles Lakers, les routes de LeBron James et de Danny Green se sont croisées pendant la dernière décennie, mais le temps d’une saison seulement à chaque fois. Champion NBA avec King James chez les Lakers en 2020, Green est du même avis que Barkley. LeBron James a juste orchestré cette supercherie pour camoufler le sweep face aux Nuggets.



« De toute évidence, LeBron est un être humain très calculateur. L'une des façons de voir les choses est qu'il voulait éviter que son équipe et lui-même ne soient balayés, ce qui peut ou non, dans l'esprit de certaines personnes, nuire à son héritage. Pour ma part, je ne pense pas qu'il ait un tel ego. Peut-être que cela détourne un peu l'attention du balayage. Je ne pense pas qu'il essaie d'en faire une affaire personnelle, et je ne pense pas non plus qu'il ait essayé de détourner l'attention de Denver ».

Un dirigeant de NBA se lâche, son agent Rich Paul fait le point