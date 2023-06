NBA : Jayson Tatum et les Celtics reçoivent un renfort de taille

Florian Barré

La nuit a été agitée en NBA. Alors que les Clippers, les Wizards et les Celtics étaient en passe de boucler un incroyable trade mêlant plusieurs joueurs, tout a capoté lorsque la franchise de Los Angeles a décidé de se retirer des négociations. Au final une autre équipe est entrée dans la danse et a permis au pivot de Washington, Kristaps Porzingis, de rejoindre Boston. Une recrue de poids pour la franchise du Massachusetts.

Deux jours après avoir envoyé Bradley Beal aux Phoenix Suns, les Wizards étaient prêts à se séparer de leur deuxième joueur majeur, Kristaps Porzingis. Un transfert devant initialement inclure les Celtics qui devaient en échange envoyer Malcolm Brogdon, sixième homme de l’année en NBA, aux Clippers. Washington récupérait alors Danilo Gallinari, Marcus Morris et le 30e choix de la draft organisé ce jeudi. Problème, les Angelinos ont douté de la condition physique de Brogdon, annihilant donc un possible trade.

Memphis en sauveur

Panique à bord, tout est annulé. Wizards et Celtics doivent trouver une autre franchise avec qui négocier. C’est à ce moment-là que les Grizzlies passent une tête. Kristaps Porzingis est toujours dans le deal mais cette fois-ci pas de Malcolm Brogdon, Memphis veut Marcus Smart, présent à Boston depuis 2014 et meilleur défenseur de l'année sous le maillot vert en 2022. Les négociations sont lancées et rapidement un accord est trouvé.



Tout d'abord, Boston récupère Kristaps Porzingis ainsi que deux premiers tours de Draft. Celui des Grizzlies en 2023 et celui des Warriors en 2024. Ensuite, Memphis reçoit Marcus Smart, qui fera office de meneur titulaire à la place de Ja Morant pendant la suspension de celui-ci. Enfin, Washington hérite de Tyus Jones, l'excellente doublure de Morant chez les Grizzlies, et du 2e tour 2023 de Boston. Danilo Gallinari et Mike Muscala rejoignent aussi la franchise en provenance du Massachusetts.

Deal gagnant pour Boston ?

Alors oui, en perdant Marcus Smart, les Celtics font une croix sur un excellent défenseur. Mais l’arrivée de Porzingis va sans doute permettre à Boston de passer un cap. Avec un Al Hordord vieillissant (37 ans) et un Robert Williams offrant trop peu de garanties physiques (35 matchs joués cette saison), les Celtics ont décidé de donner un coup de boot à leur raquette. Ils attaqueront la prochaine saison avec Derrick White et Malcolm Brogdon à l’arrière, voire Payton Pritchard s’il décidait de rester dans le Massachusetts. Le tout pour accompagner le duo Jaylen Brown / Jayson Tatum.