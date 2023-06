NBA : Incroyable, une star des Bucks a laissé filer 40M$

Florian Barré

À l’instar de Draymond Green ou encore Kyle Kuzma, Khris Middleton a décidé de ne pas activer l'option de sa dernière année de contrat. En somme, l’ailier a pris la décision d’être libre cet été afin d’analyser le marché et de choisir la meilleure franchise pour poursuivre sa carrière. A-t-il la tête loin des Bucks ou compte-t-il, à 32 ans maintenant, signer un dernier contrat longue durée avec un gros salaire ?

Sa décision était très attendue dans le Wisconsin. Kris Middleton n’activera pas sa player option et voit donc 40 millions de dollars lui passer sous le nez. Blessé au genou lors des playoffs NBA 2022, le lieutenant de Giannis Antetokounmpo a connu une campagne 2023 très délicate bien en-dessous de ses standards : 15.1 points, 4.2 rebonds et 4.9 passes sur seulement 33 matchs joués. De retour pour les playoffs, il n’aura pas vraiment pesé positivement sur les rencontres et subira avec Milwaukee une incroyable élimination au premier tour contre le Heat.

Kris Middleton sur la pente descendante

Après cet échec, Middleton est repassé sur le billard pour une arthroscopie du genou, afin de repartir sur de bonnes bases la saison prochaine en NBA. Mais rien ne dit que cet avenir se dessinera chez les Bucks. Son statut d'agent libre non restreint ne signifie pas que Middleton va forcément quitter les champions 2021 mais étant donné du fait que la franchise du Wisconsin est vieillissante, il est possible qu’elle souhaite se reconstruire autour de joueurs plus jeunes. Les cadres de l’équipe, Brook Lopez, Jrue Holiday et Middleton donc, ont tous dépassé la trentaine. Le front office devra donc réfléchir attentivement pour ne pas faire signer de trop gros contrats à ses joueurs, surtout si le corps et les performances ne suivent pas.

Bien parti pour ne pas bouger