NBA : Incroyable, Wembanyama vise un record historique

Thibault Morlain

Ce jeudi soir, Victor Wembanyama devrait donc être drafté en premier et rejoindre par conséquent les San Antonio Spurs. C'est avec la franchise texane que le Français devrait alors faire ses débuts en NBA la saison prochaine. Le début d'un nouveau chapitre pour Wembanyama. Et malgré ses 19 ans, il ne manque clairement pas d'ambitions, visant même les plus gros records de la NBA.

Alors qu'on pensait que le record de points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar était impossible à atteindre, c'était sans compter sur LeBron James. La star des Lakers est un peu plus entrée dans l'histoire de son sport en établissant une nouvelle marque, aujourd'hui à 38652 points. Peut-on également considérer que cela se produise pour d'autres records qu'on pensait imbattables en NBA ? Forcément, on peut bien évidemment à la marque historique des 100 points de Wilt Chamberlain. Un record établi en 1962 alors que le joueur des Warriors jouait contre les Knicks. Jusqu'à présent, seul Kobe Bryant s'en était rapproché en 2006 avec 81 unités.

« Chaque record est fait pour être attrapé »

Mais voilà que Victor Wembanyama va donc débarquer en NBA et pour le Français, il n'y a visiblement pas de record impossible à battre. Il l'a bien fait savoir lors d'un entretien accordé à L'Equipe à quelques heures de la Draft. Ainsi, à propos des 100 points de Wilt Chamberlain, Wembanyama a notamment lâché : « Est-ce quelque chose qui excite mon instinct de compétiteur ? Bien sûr. Chaque record, même s'il y en a des très compliqués à aller chercher comme celui-là, est fait pour être attrapé ».

« Apprendre le plus vite possible pour gagner le plus vite possible »