NBA : Victor Wembanyama plaide pour la fin de sa limite de minutes

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’a joué que 21 minutes ce mercredi, lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Detroit Pistons (130-108). Malgré ce temps de jeu restreint, il a réalisé le premier triple-double de sa carrière en NBA. Cependant, le Français attend avec impatience que sa limite de minutes soit levée, possiblement dans les prochains jours.

Les San Antonio Spurs continuent de limiter le temps de jeu de Victor Wembanyama pour protéger sa cheville. Malgré cette contrainte, il réussit à tirer le meilleur de ses passages sur le terrain, enregistrant son premier triple-double en NBA en seulement 21 minutes ce mercredi. Le rookie espère toutefois que cette restriction sera levée très prochainement.

Victor Wembanyama : « J’espère que nous pourrions envisager de la supprimer »

« Nous surveillons cela quotidiennement, donc la restriction de minutes pourrait être levée du jour au lendemain » , a rappelé Victor Wembanyama après sa victoire face aux Detroit Pistons. « Tout dépend de mon corps. Mais j’espère qu’après mon traitement, demain ou après-demain, nous pourrions envisager d’augmenter la limite ou de la supprimer. »

Victor Wembanyama : Gregg Popovich analyse ses progrès en NBA https://t.co/pnDTr2Kv3F pic.twitter.com/8sOeJWwWPl — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Un retour à 100 % pour les prochains matches des Spurs ?

Bien que la franchise n’ait pas fourni de date précise pour la fin de sa restriction de minutes, Wembanyama a probablement de bonnes raisons d’être optimiste. Une semaine plus tôt, avant son match contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo, Gregg Popovich avait suggéré que cela pourrait arriver rapidement. « C’est pour bientôt. D’ici une semaine ou deux, je pense » , avait déclaré l’entraîneur des Spurs le 4 janvier. « Mais je ne connais pas la date exacte. » Cela signifie que le premier choix de la draft pourrait revenir à 100 % pour les matches à venir.

« Physiquement, je me sens très bien »