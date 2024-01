NBA : Les Warriors enfin prêts à se séparer de Klay Thompson ?

Florian Barré

S’il y a bien une franchise NBA qui n’est pas au niveau des attentes fixées par la majorité des observateurs, c’est bien celle de Golden State. Les Warriors pointent à une bien triste 12e place à l’Ouest, avec un bilan de 19-24. Avant d’affronter Philadelphie dans quelques heures, les Dubs restent sur deux défaites de rang contre les Lakers et les Kings. Ainsi, pour éviter une fin de saison sans enjeu, la trade deadline pourrait être animée du côté de San Francisco.

La date limite des échanges NBA n'est que dans quelques jours et les Warriors devraient prendre des mesures. Assis à la 12e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 19-24, il est clair qu'un changement est nécessaire pour Golden State, mais à quoi pourrait-il ressembler ? Shams Charania de The Athletic a fourni un peu de clarté sur l'approche de la trade deadline pour les Warriors. « Les Warriors sont à l'autre bout du bâton. Ils ont perdu six matchs sur les huit derniers. Nous en avons parlé. Tout le monde est sur la table sauf Steph Curry. Donc quand on y pense, de manière réaliste, Jonathan Kuminga et Brandin Poziemski sont deux gars qu’ils veulent garder à long terme. Ils les considèrent comme faisant partie de leur cœur de métier pour aller de l'avant. »

Shams Charania prône l’ouverture d’esprit du côté de GS

Si Kuminga et Poziemski semblent intouchables du fait de leur potentiel, ce n’est pas le cas pour les principaux vétérans. Toujours selon Charania, Andrew Wiggins, Chris Paul et Klay Thompson doivent se méfier : « Ils vont répondre aux appels d'Andrew Wiggins, Chris Paul, et pourraient même s'intéresser à un gars comme Klay Thompson ? Je pense que ce sont des conversations très ouvertes pour les Warriors. Ils doivent être ouverts d'esprit. C'est une équipe qui compte cinq matchs sous les 500, à la 12e place. Nous verrons donc s'il y aura des mouvements au cours des 10 prochains jours. »

Du mieux pour Thompson !