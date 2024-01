Le patron de la NBA devrait bientôt prolonger son contrat

Florian Barré

La NBA aura son patron, Adam Silver, en place au moins jusqu'en 2029. Adam Silver est en train de finaliser une prolongation de contrat de plusieurs années avec la ligue, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN. La nouvelle intervient avant la 10e année de Silver en tant que commissaire, puisqu'il a succédé à David Stern en 2014. Il a été un contributeur clé à plusieurs moments marquants de l'histoire de la NBA.

Depuis 2014, Adam Silver en a eu des choses à faire. Et son rendement devrait bientôt être récompensé par une prolongation de contrat. Silver a supervisé l'interdiction de Donald Sterling, a suspendu la saison pendant la pandémie de COVID-19 avant d'aider à planifier sa reprise dans la bulle d'Orlando, a introduit l'idée du tournoi de mi-saison et a lancé de nouvelles initiatives pour promouvoir la participation des joueurs et empêcher le tanking.

Adam Silver, sur les traces de son prédécesseur

Toujours est-il que l’achèvement des négociations formelles avec le conseil des gouverneurs sur un nouvel accord maintient Silver - à l'approche de son 10e anniversaire en tant que commissaire - sur la bonne voie pour poursuivre la prochaine série d'objectifs majeurs de la NBA : un nouvel accord sur les droits médiatiques et l'expansion de la ligue. Avant lui, David Stern a occupé son poste pendant une période impressionnante de 30 ans. Silver en atteindra la moitié une fois la prolongation officialisée.

Un travail bien fait !

Par ailleurs, à 61 ans, Silver a conclu en mars un nouvel accord de négociation collective avec la National Basketball Players Association qui garantit la paix du travail jusqu'en 2029 au moins et un système de plafond salarial remanié qui devrait offrir aux petites et moyennes franchises une meilleure chance de rivaliser avec les grandes. Preuve qu’à peu près tout le monde est satisfait du travail effectué. Dirigeants, joueurs, fans… Adam Silver semble avoir conquis l’intégralité de la NBA et personne ne devrait s’opposer à l’étirement de son mandat.