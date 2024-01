C'est la folie en NBA, Michael Jordan et LeBron James encore surclassés

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours à peine après la prestation impressionnante de Joël Embiid qui avait inscrit 70 points face aux Spurs de Victor Wembanyama, Luka Doncic a fait encore mieux ! Dans la nuit de vendredi à samedi, le Slovène a en effet guidé les Mavs vers la victoire contre les Hawks (148-143) en inscrivant quasiment la moitié des points de son équipe à savoir 73. Un total hallucinant qui lui permet de devenir le quatrième meilleur performeur de l'histoire de la NBA.

La folie gagne la NBA ces derniers jours. En effet, les 70 points inscrits par Joël Embiid contre les Spurs de Victor Wembanyama ont marqué les esprits puisque le pivot des Sixers est devenu seulement le neuvième joueur de l'histoire de la NBA à atteindre ce total. Une performance rarissime, et ce qu'il l'ait encore plus, c'est lorsqu'elle se reproduit dans un intervalle très court. Et c'est justement ce qui est arrivé ! Luka Doncic vient effectivement de faire mieux que Joël Embiid. Lors de la victoire de Dallas contre Atlanta (148-143), le Slovène a présenté une ligne de stats hallucinante avec 73 points, 10 rebonds et 7 passes décisives, le tout avec une réussite insolente aux tirs (75,8%) grâce notamment à un magnifique 8 sur 13 à trois points.

NBA : Choqué par Wembanyama, il lui offre un précieux conseil ! https://t.co/6O9IYbFPMc pic.twitter.com/m4Pb4E6cb5 — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Doncic, 4e meilleur performeur de l'histoire de la NBA

Une performance tout bonnement historique puisqu'avec ses 73 points, Luka Doncic est devenu le 10e joueur de l'Histoire de la NBA à inscrire au moins 70 points, mais surtout, il s'agit de la quatrième meilleur performance de tous les temps. Seuls Wilt Chamberlain et Kobe Bryant ont fait mieux. Chamberlain possède toujours le record le plus incroyable de l'histoire des sports américains avec ses 100 points inscrits en 1962 lors de la victoire des Philadelphie Warriors contre les Knicks (169-147). Kobe Bryant est celui qui s'en est le plus rapproché grâce à ses 81 points en 2006. Wilt Chambelain complète le podium avec une autre performance à 78 points. Luka Doncic arrive désormais juste derrière avec David Thompson et... Wilt Chambelain qui a inscrit 73 points à deux reprises, toujours en 1962. Le légendaire géant de Philadelphie a inscrit 70 points ou plus à six reprises dans sa carrière. Hallucinant.

Pour une fois, LeBron James et Michael Jordan sont dominés

Parmi les joueurs en activité, Devin Booker, Damian Lillard et Donovan Mitchell ont réussi à dépasser les 70 points comme Joël Embiid et Luka Doncic. En revanche, LeBron James, pourtant meilleur marqueur de l'Histoire de la NBA, n'a jamais dépassé les 61 points sur un match, son record en carrière, c'était en 2014 avec le Heat de Miami. Même l'immense Michael Jordan n'y est parvenu, échouant à une petite unité de la barre des 70 points. En 1990, la légende des Bulls inscrit en effet 69 points face aux Cavaliers. C'est dire si la performance de Luka Doncic vendredi est impressionnante. Et historique.