NBA : «Spécial», une star balance sur Wembanyama

Victor Wembanyama a répondu aux attentes placées en lui pour sa première saison en NBA. Élu rookie de l'année, le crack des San Antonio Spurs n'a cessé d'impressionner. Le Français est promis à un avenir brillant et il a même réussi à effrayer certaines stars de la ligue, dont un certain Chris Paul. Le joueur des Golden State Warriors prédit une belle carrière à Victor Wembanyama en NBA.

«J’ai eu peur de prendre un tir ouvert parce qu’il était là»

« Victor Wembanyama est encore différent. C’est le gars dont on parle tous dans les vestiaires après les matchs. Tous les joueurs de toutes les équipes ont dû changer leur manière de tirer face à lui. Moi aussi j’ai eu peur de prendre un tir ouvert parce qu’il était là dans la raquette. J’ai une photo de moi en train de tirer par-dessus lui. J’ai tiré tellement haut... J’ai raté » a expliqué le joueur des Golden State Warriors au micro d’ ESPN .

«Il aime vraiment le jeu»