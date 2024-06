NBA : Les Spurs ont trouvé le joueur parfait pour Wembanyama ?

Hugo Chirossel

Cet été, l’objectif des Spurs sera de renforcer leur effectif afin de mieux entourer Victor Wembanyama. Un nouveau meneur est attendu du côté de San Antonio et en ce sens le nom de Trae Young a souvent été évoqué. Mais la franchise texane pourrait finalement jeter son dévolu sur un autre meneur évoluant dans la conférence Est.

Malgré une saison plus que réussie de la part de Victor Wembanyama, les Spurs ont terminé à la quatorzième place de la conférence Ouest. Comme indiqué par Jonathan Givony d’ ESPN , San Antonio veut maintenant être compétitif, et ce dès l’année prochaine. Dans cette optique, la franchise texane a le quatrième et le huitième choix de la prochaine draft, qu’elle peut utiliser pour sélectionner des jeunes joueurs à fort potentiel.

Un meneur attendu pour mieux entourer Wembanyama

Les Spurs pourraient également tenter un gros coup à la free agency, ou bien transférer leurs picks de draft pour essayer de récupérer un joueur expérimenté. Ce n’est pas un secret, c’est notamment au poste de meneur que les dirigeants de San Antonio cherchent à se renforcer, afin d’épauler Victor Wembanyama. Le nom de Trae Young (Atlanta Hawks) a régulièrement été associé aux Spurs dernièrement, mais ces derniers auraient des vues sur un autre meneur.

Les Spurs très chauds sur Garlan

En effet, d’après les informations de Sam Amico, journaliste pour Hoops Wire, San Antonio serait très intéressé par Darius Garland. Le meneur âgé de 24 ans pourrait réclamer son départ des Cleveland Cavaliers cet été, en cas de prolongation de Donovan Mitchell et il a également été cité du côté des New Orleans Pelicans récemment. Cette saison, Darius Garland a atteint les demi-finales de la conférence Est, éliminé par les Boston Celtics, et tournait à 18 points et 6,5 passes de moyenne. Les Spurs s’attacheraient les services d’un meneur encore jeune et au talent indéniable, sélectionné pour le All-Star Game en 2022.