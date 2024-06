NBA : Wembanyama impressionne Brandon Miller

Florian Barré

En rejoignant les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a de suite été comparé à Tim Duncan et David Robinson pour deux raisons : il est un numéro un de Draft récupéré par la franchise texane et il joue lui aussi à l’intérieur. Forcément, pour sa première saison en NBA, il y avait beaucoup d’attente autour du Français, qui a parfaitement répondu à celles-ci comme en témoigne la dernière sortie de Brandon Miller, drafté en 2023, juste après « Wemby ».

Bien qu'ils aient terminé 14e de la Conférence Ouest la saison dernière, le chemin à parcourir pour les San Antonio Spurs semble plutôt bien tracé. Victor Wembanyama a été à la hauteur du battage médiatique, remportant le titre de rookie de l'année tout en devenant la première recrue à obtenir le statut de « All-Defensive First Team » et terminant deuxième meilleur défenseur de la saison derrière son compatriote Rudy Gobert. Et il y en a un qui a été particulièrement impressionné par l’impact imposé par Wemby .

Brandon Miller fait l’éloge de Wembanyama