NBA – Victor Wembanyama : « Ils veulent tous jouer avec lui »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après la première saison sensationnelle de Victor Wembanyama, l’intersaison des San Antonio Spurs est sous surveillance étroite. Dans le podcast NBA Draft Show, le spécialiste de la draft Jonathan Givony a expliqué qu’il s’attend à ce que la franchise texane soit très agressive sur le marché pour entourer le Français.

« Tous les agents libres sur le marché veulent jouer avec Victor Wembanyama » , estime Jonathan Givony, spécialiste de la draft pour ESPN . Dans le podcast NBA Draft Show par The Ringer , le journaliste a décrit la probable stratégie de recrutement des San Antonio Spurs, cet été, comme « agressive ». Il pense que l’équipe pourrait rapidement trouver une nouvelle star grâce à l’attractivité du Rookie de l’année.

« Les Spurs veulent être compétitifs l’année prochaine »

« Je pense que [les Spurs] veulent gagner. D’après ce que j’ai entendu, ils veulent être compétitifs l’année prochaine et atteindre les playoffs » , a rapporté Givony, interrogé par Kevin O’Connor de The Ringer sur le plan de San Antonio pour construire une équipe autour de Victor Wembanyama. « Ils ne veulent pas rester dans la lottery pendant plusieurs années, tanker pour Cooper Flagg. Je pense qu’ils veulent être compétitifs dès l’année prochaine et qu’ils seront donc agressifs sur le marché. »

Victor Wembanyama : déjà un aimant à agents libres en NBA ? https://t.co/piYD64ngfy pic.twitter.com/SDsP4d2tou — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

« Personne n’est intouchable en dehors de Victor Wembanyama et Devin Vassell »

Avec le quatrième et le huitième choix de la prochaine draft, les Spurs auront de nombreuses options pour améliorer leur effectif cet été. Ils pourraient également tenter de faire un grand coup à la free agency, où la franchise a gagné en attractivité grâce à l’arrivée de Victor Wembanyama. « Tous les agents libres, tous les extérieurs expérimentés disponibles sur le marché… ils veulent tous jouer avec Victor » , a révélé Jonathan Givony. En avril, le Français avait lui-même affirmé recevoir des messages de la part de joueurs venant d'autres équipes.