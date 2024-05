NBA : « Ça c’est un noir », Gilbert Arenas déclare sa flamme à Wembanyama

Florian Barré

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a plus que convaincu. L’intérieur tricolore a terminé la saison avec une moyenne de 21.4 points, 10.6 rebonds et 3.9 passes par match. Et s’il n’a pas brillé en matière de résultats collectifs avec les San Antonio Spurs, « Wemby » s’est déjà imposé comme un défenseur hors pair. Impressionné par la jeune superstar française, Gilbert Arenas s’est fendu d’une étonnante sortie à son sujet.

Alors qu’il a terminé sa saison en NBA, Victor Wembanyama continue de faire parler de lui. L’intérieur de l’équipe de France a été élu rookie de l’année et a terminé deuxième derrière Rudy Gobert pour le trophée de défenseur de l’année. Présenté comme le joueur le plus talentueux à intégrer la ligue depuis LeBron James en 2003, Wemby impressionne ses pairs et confirme donc déjà les attentes placées en lui, même si ce n’est que sur le plan individuel pour le moment.

NBA : La cible parfaite pour les Spurs de Victor Wembanyama https://t.co/zKf3H03ye2 pic.twitter.com/ZvIoiKcW8U — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Arenas défend Wembanyama