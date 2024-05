La NBA réagit au décès de Bill Walton : « Le meilleur d’entre nous »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bill Walton, légende de la NBA, est décédé ce lundi à l’âge de 71 ans des suites de sa lutte contre le cancer. Le Championnat nord-américain est en deuil, et plusieurs légendes, dont Larry Bird et Kareem Abdul-Jabbar, ont réagi à son décès. « C’était l’un des plus grands joueurs de tous les temps », a notamment affirmé Bird, qui a remporté un titre avec le pivot en 1986.

Bill Walton, membre du Hall of Fame et double champion de la NBA, est décédé ce lundi à 71 ans. Considéré comme une légende et un véritable précurseur, l’ancien pivot des Portland Trail Blazers et des Boston Celtics a été honoré par plusieurs légendes du basket.

Larry Bird : « Mon idole d’enfance »

« J’aime Bill Walton en tant qu’ami et coéquipier » , a écrit Larry Bird, son coéquipier à Boston pour les trois dernières années de sa carrière en NBA. « J’ai eu le plaisir de jouer avec mon idole d’enfance et nous avons remporté ensemble un titre NBA en 1986. Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Je suis sûr que tous mes coéquipiers sont aussi reconnaissants que moi d’avoir pu connaître Bill, c’était une joie de le côtoyer et il nous manquera beaucoup. »

Kareem Abdul-Jabbar : « Le meilleur d’entre nous »

« Mon très proche ami, camarade des Bruins (de l’Université de Californie) et mon rival en NBA, Bill Walton, est décédé aujourd’hui. Et le monde semble tellement plus lourd maintenant » , a écrit Kareem Abdul-Jabbar, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire avec Michael Jordan et LeBron James, dans une déclaration qu’il a publiée sur X (ex-Twitter). « Sur le terrain, Bill était un joueur féroce, mais en dehors du terrain, il n’était pas heureux à moins de faire tout ce qu’il était en son pouvoir pour rendre tout le monde heureux autour de lui. Il était le meilleur d’entre nous. »

Steve Kerr : « Je suis tombé amoureux du basket en regardant Bill Walton »