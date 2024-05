NBA : La cible parfaite pour les Spurs de Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après la première saison exceptionnelle de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs chercheront certainement à se renforcer cet été. Un remplaçant des Indiana Pacers s’est distingué comme la cible idéale pour la franchise texane lors des finales de la Conférence Est contre les Celtics, malgré le sweep de son équipe.

Malgré leur élimination en quatre matches, les Pacers ont posé un grand défi aux Celtics, même en l’absence de Tyrese Haliburton lors des deux dernières rencontres. Si Indiana a pu sauver les apparences, c’est en grande partie grâce à l’émergence d’Andrew Nembhard, le meneur remplaçant de l’équipe, qui a réalisé une série spectaculaire. Il apparaît ainsi comme une cible idéale pour les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama cet été.

Andrew Nembhard, une star en puissance

Andrew Nembhard a été une magnifique surprise pour Indiana lors des finales de conférence. Il affiche des moyennes de 21 points et 7,8 passes décisives, avec un taux de réussite de 54,1 % aux tirs, dont 47,6 % à trois points. Ces chiffres impressionnants ont encore gonflé lors des deux derniers matches sans Tyrese Haliburton, avec des moyennes de 28 points et 9,5 passes décisives en tant que meneur titulaire.

Auparavant perçu comme un solide remplaçant, il a démontré qu’il était capable d’assumer de plus grandes responsabilités. Face à Boston, la deuxième défense la plus efficace de la ligue cette saison, il a su distribuer le jeu pour son équipe et a été redoutable en attaque dans toutes les zones du terrain. Mike Breen, qui commente la NBA depuis 35 ans, l’a notamment désigné comme une « future star ».

Un coéquipier idéal pour Victor Wembanyama

Après une autre saison en bas de la Conférence Ouest, les Spurs devraient chercher à renforcer leur équipe autour de Victor Wembanyama cet été. Leur priorité semble être le poste de meneur, où Nembhard s’impose comme une cible logique. Le joueur de 24 ans correspond parfaitement à la chronologie du projet et possède toutes les qualités que San Antonio recherche.

Bon défenseur, excellent passeur et scoreur polyvalent, il pourrait facilement devenir un titulaire dans l’équipe de Gregg Popovich, devant Tre Jones. Il a le profil idéal pour faire une excellente combinaison avec Wembanyama en pick-and-roll , et son potentiel est très prometteur pour l’avenir de la franchise.

Une piste réaliste pour les Spurs

Il reste encore deux ans de contrat rookie à Andrew Nembhard, qui sera éligible pour une extension de contrat dans un an. Si ses exigences sont élevées, les Pacers — qui ont déjà engagé une grande partie de leurs ressources financières, notamment sur Tyrese Haliburton en tant que meneur — pourraient envisager de le transférer. Les Spurs, quant à eux, ont clairement les moyens de répondre à ses demandes et de faire une offre intéressante à Indiana. Cela serait également une manière de trouver un solide meneur titulaire sans sacrifier trop de tours de draft, comme ce serait par exemple le cas pour un transfert de Trae Young ou de Darius Garland.