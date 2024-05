NBA : Récompense historique pour Wembanyama

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison très impressionnante en NBA, Victor Wembanyama enchaîne les récompenses. Elu rookie de la saison à l'unanimité, le géant des Spurs avait dans la foulée très logiquement été élu dans la All-Rookie First Team. Et il vient même d'être nommé dans la All-Defensive team. Une première pour un rookie.

Drafté en première position la saison dernière, Victor Wembanyama était très attendu avec les San Antonio Spurs, et il n'a pas déçu. Avec 21,4 points, 10,6 rebonds et 3,9 passes de moyenne, le Français a tenu toutes ses promesses, s'offrant même le luxe de terminer meilleur contreur de NBA 3,6 contres de moyenne. Des performances qui lui valent donc de nombreuses récompenses.

NBA : Exploit historique pour Victor Wembanyama et Rudy Gobert https://t.co/JaXfBm5faO pic.twitter.com/RZbrR9bkil — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Rookie de l'année et membre de la All-Rookie First Team

Ainsi, Victor Wembanyama a été élu rookie de l'année à l'unanimité des votes. Déjà un premier exploit en soit, qui s'est suivi sans surprise d'une présence dans la la All-Rookie First Team. Mais ce n'est pas tout, puisque le rookie des Spurs était également nommé pour le titre de meilleur défenseur de la Ligue. Finalement devancé par Rudy Gobert, Victor Wembanyama a tout de même été désigné deuxième meilleur défenseur de la NBA. Un exploit pour un rookie.

Premier rookie de l'histoire dans la All-Defensive team

Victor Wembanyama ne s'est pas arrêté puisqu'il vient d'être nommé de la première All-Defensive team aux côtés de son compatriote Rudy Gobert (Timberwolves), Bam Adebayo (Miami), Herb Jones (New Orleans) et Anthony Davis (Los Angeles Lakers). Wembanyama est donc en bonne compagnie, et réalise un exploit historique puisqu'il est le premier rookie de l'histoire à intégrer la première All-Defensive team. De grands joueurs étaient présents dans le deuxième All-Defensive team à l'image de Kareem Abdul-Jabbar (1969-70), Hakeem Olajuwon (1984-85), Manute Bol (1985-86), David Robinson (1989-90) et Tim Duncan (1997-98). Que des légendes de la NBA. Mais aucune n'a réalisé l'exploit de Victor Wembanyama, présent dans la première All-Defensive team dans son année de rookie. C'est dire la performance du Français.